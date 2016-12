Simicskó: indul a Zrínyi 2026 program

Simicskó István honvédelmi miniszter meghirdette a Zrínyi 2026 elnevezésű honvédelmi-haderőfejlesztési programot.



A honvédelmi miniszter kedden Budapesten, háttérbeszélgetésen elmondta: a forrásbővítés és fejlesztések nyomán szeretnék felfelé ívelő pályára állítani a Magyar Honvédséget.



A Zrínyi 2026 honvédelmi fejlesztési tervek között szerepel az önkéntes tartalékos rendszer újraszervezése, ezzel összefüggésben toborzókampányok és a Honvédelmi Sportszövetség elindítása, kiemelt cél továbbá a honvédelmi nevelés megerősítése, amelynek részeként egyfajta kadétrendszer kialakítását tervezik - sorolta.



A haderőfejlesztési tervek között a légierő erősítését, szállító-repülőgépek és helikopterek beszerzését emelte ki többek között a miniszter. Simicskó István azt mondta: az elmúlt huszonöt év legnagyobb haderőfejlesztési vállalkozásába kezdenek jövőre.



Azt is bejelentette, hogy elkészült és már a kormány előtt van az új Nemzeti Biztonsági Stratégia.



Ha a kormány megtárgyalta, szeretnék - más kérdésekhez hasonlóan - ezt is ötpárti egyeztetésre bocsátani - tette hozzá.



A miniszter felidézte: az elmúlt években megváltozott a biztonsági környezet, nőtt az instabil államok száma, jelentősen nőtt a terrorfenyegetettség. Ennek kapcsán megdöbbentőnek nevezte a hétfői berlini merényletet és az ankarai orosz nagykövet elleni támadást. Kiemelte továbbá, hogy Európának a migrációs válsággal is szembe kell néznie. A honvédelmi miniszter elmondta, hogy mintegy 13 ezer katona vett, illetve vesz részt az ország határainak védelmében.



Az új amerikai elnök hivatalba lépésétől egyrészt azt várja, hogy a két ország közötti - eddig is kiváló - katonai kapcsolat tovább erősödik, a két ország közötti politikai együttműködés pedig javul. Emellett a honvédelmi miniszter bizakodóan tekint Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin közötti "békekeresési" folyamatra is.



Ez - mint kiemelte - többek között a közel-keleti térség békéje, valamint a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet elleni harcban is kiemelt fontosságú.



Az évet összegezve a honvédelmi miniszter kiemelte többek között az alaptörvény módosítását, amelynek nyomán szükség esetén belföldön is be lehet vetni a Magyar Honvédség erőit. Emellett idén is történtek illetményfejlesztések, honvédelmi ösztöndíjprogramokat hirdettek. Mindezek nyomán a honvédelmi miniszter szerint javult a Magyar Honvédség megtartó képessége.



Felidézte továbbá, hogy januártól ismét, átlagosan 5 százalékkal emelkednek a honvédségi keresetek. Ezen felül a honvédelmi költségvetés is tovább bővül - tette hozzá, megjegyezve: szeretné, ha már a tízéves program vége előtt elérné a 2 százalékos GDP-arányt a honvédelmi büdzsé.



Felidézte továbbá, hogy a Buda Cash botránnyal összefüggésben mintegy 20 ezer honvédségi dolgozó Honvéd Egészségpénztárban befektetett pénze is elúszott. Bár ebben a Honvédelmi Minisztériumnak nincs jogi felelőssége, a tárca segít a károsultakon. Ennek a jogi alapját már az Országgyűlés is elfogadta, a kifizetés részletein jelenleg is dolgoznak a szakemberek.