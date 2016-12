Soha nem voltak még ilyen sokan az Operában

Idén az intézmény 30 nagytermi és kamarabemutatót, 477 nagytermi előadást tartott, a kamaraelőadások száma meghaladja a 60-at, az egyéb beavató programoké, túráké a 600-at. A 44 külföldi vendégművész között a nemzetközi operaélet legnagyobbjai is felléptek az Opera és az Erkel Színház színpadán, a bérletvásárlók száma meghaladta a 32 ezret - közölte az MTI-vel szerdán az Operaház.



Mint emlékeztettek, a két játszóhelyen idén a világ élvonalába tartozó operaénekesek közül fellépett Plácido Domingo, Edita Gruberová, Bryn Terfel, Marcello Giordani, Iréne Theorin, Erwin Schrott vagy Charles Castronovo, valamint 165 magyar kollégájuk. Hozzájuk rangos rendezők - Ludger Engels, Michal Znaniecki, Vilppu Kiljunen és Damiano Michieletto - csatlakoztak, de számos nemzetközi hírű karmestert is üdvözölhetett a közönség: köztük volt Christian Badea, Arthur Fagen, Oliver von Dohnányi, Pinchas Steinberg és Stefan Soltész is.



Idén négy ősbemutatót és 11 magyarországi bemutatót tartottak. A repertoárcsere folytatódott, a népszerű darabok - így a Bohémélet és a Traviata - újragondolása mellett unikális műveket is műsorra tűztek: ilyen volt Thomas Ades A vihar című operája, a Purcell Tündérkirálynőjéből készült új verzió, de friss rendezésben láthatta a közönség a Székely fonót, valamint M. Tóth Géza rendezésében megszületett a Ring-ciklus második darabja, A Walkür is.



Az Operaház történetének első saját rendezésű nyári sorozatában ugyancsak első alkalommal igazi musicalt is műsorra tűzött. A Billy Elliot - a musical című produkciót Szirtes Tamás rendezésében 80 ezer néző tekintette meg.



A Magyar Nemzeti Balett öt bemutatót tartott: a kortárs tánc remekei közül színre vitték Jiri Kylián Sarabande és Falling Angels című alkotásait, Sir Peter Wright közvetlen közreműködésével a Csipkerózsika című nagy Petipa-klasszikust, valamint a Don Quijotét a világhírű Michael Messererrel.



Az '56-os emlékévben az Operaház 13 programmal, köztük három ősbemutatóval, musicallel, hangversenyekkel és képzőművészeti kiállításokkal tisztelgett a forradalom és szabadságharc előtt. Az Opera zenekara és szólistái emellett nagy sikerű koncertet adtak New Yorkban, az ENSZ-székház Közgyűlési termében és a kassai színházban is. A 37 emlékévi Opera-programot több mint 30 ezren látták - számolt be az intézmény.



Az Operaház költségvetési támogatása 9,38 milliárd forinton stagnált; ez a 2001/2002-es szezon támogatási összegének 72 százalékát teszi ki reálértéken a közlemény szerint.



Az intézmény rendkívüli kormányzati támogatást idén sem kapott. Saját jegybevétel, ingatlanhasznosítás, pályázati források, TAO-támogatás révén az Opera 5 milliárd forint saját bevételre tett szert, és a korábbi maradványok teljes felhasználásával, további 2,1 milliárd elköltésével tudta működését fenntartani. A mérlegfőösszeg így mintegy 16,5 milliárd forint, amely a Bécsi Állami Opera fajlagos (egy nagytermi előadásra vetített) költségének 12 százaléka - olvasható a közleményben.