Sok aludobozt használunk, de keveset szelektálunk

A magyarok az aludobozok mindössze 30-50%-át gyűjtik vissza szelektíven.

Magyarországon évente 300-450 millió üdítős- és sörös aludobozt gyűjtenek szelektíven, és ebből mintegy 100 millió darabot már az ország 200 pontján elérhető aludoboz-visszagyűjtő automatákba dobnak be. Az automatahasználók 41%-a azért választja a szelektív gyűjtésnek ezt a formáját, mert környezettudatosan szeretne élni, 46%-ukat viszont inkább a dobozokért kapott pénz motiválja. Tízből nyolc szelektáló kifejezetten büszke arra, hogy másnak is példát mutathat és csökkentheti a környezetterhelést – derül ki a visszagyűjtő automatákat üzemeltető Returpack Kft. felméréséből.Nagyfokú kényelem jellemzi a magyar lakosságot az aludobozok használata és szelektív gyűjtése terén.A magyarok például az elfogyasztott sörök 60%-át aludobozban vásárolják meg, ugyanakkor az aludobozok mindössze 30-50%-át gyűjtik vissza szelektíven.Európa legtöbb országában fordított a helyzet: a sörök mindössze 30-40%-át vásárolják a fogyasztók aludobozban, és a feleslegessé vált, értékes alumínium 60, egyes országokban 70%-át is szelektíven gyűjtik. Magyarországon ezen a helyzeten igyekszik változtatni a 200 automatából álló aludoboz visszagyűjtő hálózat, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend a lakosság körében.

A huszonéveseket a közösségi médiában futó nyereményjátékokkal próbálják ösztönözni.

A Returpack Környezetvédelmi Kft. legfrissebb, 5 helyszínen, mintegy 600 fő megkérdezésével végzett felmérése szerint az aludoboz visszagyűjtő automatákat használók motivációi és gyűjtési szokásai is eltérők.Habár a szelektálók mintegy fele (46%) az anyagiakat jelölte meg elsődleges motivációs tényezőként az aludobozok szelektív gyűjtésében, közel ugyanennyien (41%) vannak azok, aki tudatosan, a környezet védelméért választották, hogy az értékes alapanyagot automatákkal gyűjtik vissza.A felmérés adatai szerint a szorgalmas aludoboz visszagyűjtők 34%-a havonta vagy néhány hetente, 23%-uk pedig minden héten felkeresi a visszagyűjtő automatákat. Egy-egy ilyen látogatás alkalmával a szelektálók 46%-a 10-50 db aludoboztól szabadul meg környezetbarát módon. Ez azt mutatja, hogy a legtöbben otthon összegyűjtenek egy nagyobb mennyiségű alumíniumdobozt és ezt követően viszik azokat vissza az automatákhoz.„Az aludoboz visszagyűjtő automata hálózat nem titkolt célja az anyagi motiváció – hiszen a visszagyűjtésért cserébe dobozonként néhány forint jár a visszaváltónak – de a rendszer végső célja mégis a lakosság környezettudatosságának növelése. A környezettudatos gondolkodás itthon még ugyan gyerekcipőben jár, de a tapasztalatunk és a visszajelzések azt mutatják, hogy az emberek egyre fontosabbnak tartják a környezetvédelem ügyét" – mondta el Duma László a Returpack Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: „Szemléletformáló és edukációs programjainkkal mi is a környezetvédelmi szemléletváltáshoz kívánunk hozzájárulni és azt hangsúlyozzuk, hogy a hulladék érték, mind az egyén, mind a környezet, mind pedig a gazdaság szereplői számára".

Mi történik a visszavitt aludobozokkal?



Az egész világon hozzávetőlegesen 250 milliárd aludobozt gyártanak évente. Kevesen tudják azonban, hogy ezek az aludobozok közel 100%-ban újrahasznosíthatóak, így nagyon sokat tehetünk a környezetünkért, ha ez az értékes alapanyag nem a háztartási szemétben végzi, hanem eljut a kijelölt helyre.



A Returpack automaták országosan közel 200 helyen, elsősorban szupermarketekben – Auchan, CBA, Spar és Tesco elérhetőek. Belsejükben egy 5000 aludoboz tárolására alkalmas konténer található. Az automata jelzi, ha a tartály kezd megtelni, így nem fordulhat elő, hogy valaki „helyhiány" miatt ne tudja használni azt. Amint megtelt egy konténer kiürítik, és a tartalmát újraolvasztják. Ezt követően készül el belőlük az új aludoboz, miközben az előállításhoz szükséges energia 95%átt megtakarítják.

A környezetvédelem és az integrált hulladékgazdálkodás témájával már egészen fiatal korban találkozhatnak a gyerekek, hiszen iskolai tananyag. Ezt kiegészítendő, számos informális kezdeményezés is foglalkozik a kérdéssel, mint például a „Dobd be magad!" edukációs kampány is, amely a közösségi médiában futó nyereményjátékokkal próbálja ösztönzi a huszonéveseket az aludobozok visszagyűjtésre és egyúttal felhívja a figyelmüket arra, hogy az alumínium értékes másodnyersanyag, mivel szelektív gyűjtése és újrahasznosítása révén 95%-kal kevesebb energiával gyárthatunk újra aludobozt, ami 60 napon belül újra a polcokra kerülhet. A kampány idei első, három hetes szakaszában több mint 21.000 db aludobozt gyűjtöttek a játékosok.Hasonló kezdeményezés a Sulidoboz kampány, melynek keretében a szülők mutathatnak példát a gyerekeknek azáltal, hogy visszagyűjtik a kihelyezett automatákba az aludobozokat, a kapott bónnal pedig egy webes felületen megjelölhetik, hogy melyik oktatási intézményt szeretnék támogatni azzal a pénzzel, amit a dobozért kaptak volna.Szociális jellegű kezdeményezéseket azonban maguk a gyűjtők is sokszor indítanak, és az automatákból kapott forintokat akörnyezetükben élő rászorulók segítésére fordítják. Van például olyan munkahelyi közösség, amely kollégájuk beteg gyermekét, míg olyan lakóközösség is, amely egy-egy idős tagját támogatja az aludoboz visszagyűjtése révén.