Sokba kerülhet, ha jegy nélkül lógatja a kukacát

A horgásztavakon is kötelező az állami horgászjegy, csak annak birtokában lehet horgászni - mondta Zsigmond Richárd, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) földművelésügyi igazgatóságának vezetője az M1 aktuális csatornán pénteken.Közölte, Magyarországon 400 ezer horgász van, évente néhány százalékukkal szemben lépnek fel az állami halőrök. A szabályszerű horgászást felügyeli a halőrökön túl a rendőrhatóság is - mondta.Felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabályok alapján Magyarországon horgászati tevékenységet kizárólag állami horgászjegy birtokában lehet folytatni. Ennek hiányában az illegális horgászat halvédelmi bírságot és a horgászjegyváltástól történő eltiltást vonja maga után - mondta.A jogkövetkezmények alól egyedül a halastavak, haltermelési létesítmények esetében mentesülhetnek a horgászok.Magyarországon minden olyan vízterület, amely nem halastó, de a hal életfeltételei benne biztosítottak, halgazdálkodási vízterületnek minősül - mondta. NÉBIH felhívja a horgászok figyelmét , hogy a jogszabálybanA rájuk alkalmazandó szabályozás a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekével azonos.Érdemes tehát kétkedve fogadni a megtévesztő, sok esetben túlzottan kecsegtető hirdetéseket, miszerint az érintett tavon való horgászathoz nem kell állami horgászjegyet váltani, kettőnél több bottal is lehet horgászni vagy esetleg nem érvényesek a különböző tilalmak.