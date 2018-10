Sokkoló: 15 éves fiú erőszakolt meg egy 12 éves kislányt, 2 társa is segített neki

A vád szerint a fiú többször zaklatta iskolatársát, szexuális tartalmú üzeneteket küldött és az iskolában is puszilgatta. A kislány mindenhol letiltotta, és nyilvánvalóvá tette, hogy nem akar tőle semmit, R. Gergő azonban nem állt le.A végzetes napon a kislány iskola után újra számon kérte a fiút, miért nem hagyja békén, amikor R. Gergő 2 barátjával a gyáli erdőbe vitte a kislányt. A barátok leterítették a kabátjaikat Gergőnek, aki ezután egymás után kétszer is megerőszakolta a kisgyereket, miközben a barátai tisztes távolságban figyeltek és őrködtek, nehogy valaki lebuktathassa őket. A kislány eközben ugyan megpróbált elszaladni, de Gergő utána futott, és visszarángatta a kabátokra. A pokoli órák után a lány végül hazament, ahol mindent elmondott a szüleinek, akik feljelentést tettek - írja a Bors A korábbi tárgyalások során a fiú ártatlannak vallotta magát, azt állította, hogy a lány kezdeményezte a kapcsolatot, majd később az erdei sétát, sőt, a szexet is, vallomásában úgy fogalmazott, hogy a lány magától vetkőzött le, majd nyúlt bele a nadrágjába is, és érintette össze a nemi szervét az övével. A vád szerint azonban nem így történt, ugyanis eszerint olyan erőszakosan és durván gyalázta meg a lányt, hogy azzal brutális fájdalmakat okozott.