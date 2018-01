Soltész Miklós: Magyarország megőrzi a keresztény kultúra értékeit

A kereszténység, a keresztény kultúra értékeinek fennmaradását kívánja szolgálni a kormány azzal, hogy három év alatt több mint kétmilliárd forintot fordít a 800 éves jáki templom teljes felújítására - hangoztatta az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Vas megyei Jákon tartott sajtótájékoztatón.



Soltész Miklós azt mondta, köztudott, hogy a jáki templom milyen kultúrtörténeti, építészeti és szakrális jelentőséggel bír, éppen ezért megújítása nemcsak a katolikus emberek, a hívők számára fontos, de mindenkinek örömöt okoz, aki tiszteli és óvni szeretné a múlt értékeit.



Hozzáfűzte: olyan mértékű és léptékű templomfelújításra, mint amilyen hamarosan Jákon kezdődik, talán csak a bélapátfalvai ciszterci templom felújítása hozható fel példaként, amire másfél évvel ezelőtt a kormány szintén 2 milliárd forintot adott.



Soltész Miklós a sajtótájékoztatón a térségben zajló további templomfelújításokról szólva kiemelte, hogy a szentgotthárdi Nagyboldogasszony templom felújítása 550 millió forintos támogatással valósulhat meg, illetve a közeljövőben megújul a magyar és osztrák határ közvetlen közelében lévő rönöki templom is.



V. Németh Zsolt, a földművelésügyi tárca államtitkára, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy 2013-ban 150 millió forintos kormányzati támogatásból a jáki templom homlokzati részét már sikerült megújítani. Az átadáskor Orbán Viktor miniszterelnök elkötelezte magát a folytatásra, a kormány pedig nemrég a templom teljes restaurálásról döntött - közölte.



Ismertetése szerint a támogatást három évre elosztva kapja a szombathelyi egyházmegye. Már az idén elkészül a részletes felújítási program, elkezdődik a templombelső régészeti feltárása, és a restauráláshoz is hozzáfognak a szakemberek.



Jövőre befejeződik a belső tér felújítása, helyreállítják a teljes külső homlokzatot, és felépül mintegy 300 millió forint értékben egy látogatóközpont is. A harmadik évre marad a templom nyugati kapujának teljes restaurálása, illetve a templom környékének rendbetétele.



Rátkai László jáki plébános a sajtótájékoztató előtt az MTI-nek elmondta: a felújítás során komoly régészeti kutatás zajlik majd a 13. századi román stílusú templom belsejében, számításai szerint megtalálhatják akár az egykori Ják nemzetség és a templomot alapító bencés szerzetesek földi maradványait is.