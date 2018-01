Soltész Miklós: meg kell tartanunk Magyarországot magyarnak a nemzetiségi és vallási sokszínűséggel együtt

nem szabad elfeledni, kik vagyunk, honnan jöttünk, hogy kik építették fel ezt az országot, és milyen szerepet vállaltak ebben a munkában a történelmi keresztény egyházak. Aki ezt elfogadja, és betartja a törvényeinket, annak helye van Magyarországon. De határozottan elutasítunk mindenféle szélsőséget, a no-go zónákat, a párhuzamos társadalmak kiépülését, tehát mindazt, ami a nyugati multikulturális társadalmakat jellemzi. És elutasítjuk azt is, ha mindezt bárki ránk akarja kényszeríteni.

Tény ugyanakkor, hogy szemben állunk néhány tucat, nagyon hangos, jelentős külföldi befolyással és forrásokkal rendelkező szervezettel, amelyek előszeretettel nevezik civilnek magukat, ám a valóságban politikai tevékenységet folytatnak. (...) E szervezetek mögött jellemzően Soros György alakja sejlik fel, az ő gondolatait visszhangozzák

- mondta Soltész Miklós a Magyar Időknek.Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a lap keddi számában megjelent interjúban kifejtette:Az egyházakról szólva elmondta, hogy a kormány partnerként, szövetségesként tekint az egyházakra, amelyeket arra kért fel, hogy töltsék be hagyományos szerepüket az oktatásban és a szociális szférában. Ennek eredményeként a köznevelésben és a szociális ellátásban közel megkétszereződött az egyházak jelenléte, a gyermekvédelem területén pedig hat-hétszeresére nőtt. Ezen feladatok ellátásához a kormány biztosította a szükséges forrásokat - fűzte hozzá.Megjegyezte, hogy a 32 bevett felekezetből kettő az iszlámhoz kötődik, ezeket a kis létszámú egyházakat is arányosan megilletik ugyanazok a lehetőségek és támogatások, mint a többi felekezetet.Az államtitkár beszélt a Magyarországon élő nemzetiségek támogatásáról is, amely 2010 óta megháromszorozódott. Ma tizenhárom őshonosként elismert nemzetiség él az országban, és a kormány minden lehetőséget biztosít nyelvük művelésére, kultúrájuk ápolására, és nem gondolja azt, hogy ez gyengítené a többségi nemzetet - jelentette ki.A civilek támogatásáról Soltész Miklós a lapnak elmondta, hogy 2010 óta 140 milliárdról 240 milliárd forintra, azaz 70 százalékkal nőtt a civil szervezetek állami támogatása.Nagyjából 65 ezer, különböző méretű bejegyzett civil szervezet van ma Magyarországon, sok közülük komoly munkát végez. A kormány nem harcol, nem küzd velük, kapcsolatukat az együttműködés jellemzi - fejtette ki. Hozzátette:- mondta a lapnak Soltész Miklós