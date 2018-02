Soltész: természetes, hogy a kormány támogatja az egyházi iskolákat

Soltész Miklós pénteken Esztergomban, a Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola házszentelő ünnepségén elmondta: ma csaknem 120 ezer gyermeket nevelnek katolikus óvodában vagy iskolában, és mintegy 220 ezer gyermek jár más, többnyire keresztény felekezeti iskolába vagy óvodába az országban.



Közölte, az esztergomi iskola felújítását a kormány 300 millió forinttal támogatta, és közvetett segítségével a közeljövőben megújulhat az intézmény tornaterme is.



Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Esztergom és térsége fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, a térség egy megújuló korszak elején tart, és a fejlődésből Esztergom is ki tudja venni a részét, például a városban számos intézményt korszerűsítenek.



A megújult épületet Snell György, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke áldotta meg.



A 300 millió forintos beruházás keretében felújították az iskolaszárnynak helyet adó, csaknem 3500 négyzetméteres épületet. Új elektromos hálózatot építettek ki, megújultak a vízvezetékek és a fűtési rendszer, korszerűsítették az öltözőket és a mosdókat. Hőszigetelték az épület homlokzatát, a tetőt, valamint a lábakon álló iskola alsó ártéri födémét, és új nyílászárókat építettek be.



Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye katolikus iskolai főhatósága 2016-ban vette át az iskola fenntartását a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől. Az intézmény lehetőséget nyújt a német nemzetiségi nyelv és kultúra ápolására, a keresztény értékekre épít, ugyanakkor nyitott a más vallású, felekezetű és a nem vallásos tanulók előtt is. A nyolc évfolyamos intézményben 409 gyermek tanul.



A fenntartó 50 millió forintot nyert el a Magyar Kézilabda Szövetség pályázatán a tornaterem felújítására, a beruházást a közeljövőben megkezdik.