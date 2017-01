Solti Péter a Klebelsberg Központ új vezetője

A központ szakmai elnökhelyettese Hajnal Gabriella lesz, a pénzügyi feladatok elvégzését a szervezet gazdasági elnökhelyettese, Kotán Attila irányítja a továbbiakban is.



Az Emmi oktatásért felelős államtitkársága egyben köszönetet mondott a szervezet pénzügyi konszolidációjának, valamint az új szervezet kialakításának végrehajtásával megbízott Pölöskei Gáborné és Jenei Zoltán miniszteri biztosok munkájáért.



Mint írták, a Klebelsberg Központ az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy menedzserszemlélettel végezze a feladatait, a rendelkezésre álló erőforrásokat, tudást és lehetőségeket minél hatékonyabban csatornázza be a tankerületi központokon keresztül az iskolákba. Ennek a megvalósítása lesz Solti Péter elnök feladata az új struktúra megerősítése és fejlesztése mellett.



Az ő munkáját szakmai elnökhelyettesként fogja segíteni Hajnal Gabriella, aki 17 évig dolgozott egy többcélú intézmény vezetőjeként és tagja volt a pedagógus-sztrájkbizottságnak. A pénzügyi feladatok ellátását a szervezet gazdasági elnökhelyettese, Kotán Attila irányítja a továbbiakban is.



Az Emmi kiemelte, az államtitkárságnak továbbra is az a célja a szervezeti és jogszabályi változásokkal, hogy a magyar oktatási rendszer biztosítsa a társadalom és a gazdaság igényeinek megfelelően a diákok számára a jövőben is kamatoztatható kompetenciákat. Meggyőződése, hogy az állami intézményfenntartás a garanciája az iskolák biztonságos működésének - olvasható a közleményben.