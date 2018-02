Soron kívüli hatósági ellenőrzést rendelt el az NFM a ferihegyi földi kiszolgálóknál a poggyászlopások miatt

Soron kívüli hatósági ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szolgáltató földi kiszolgálóknál.



A szaktárca hétfői, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az ellenőrzés kiterjed az alvállalkozókra és arra is, hogy az üzembentartó Budapest Airport Zrt. a munkavállalók repülőtérre történő be- és kilépése során milyen biztonsági intézkedéseket tesz és tett annak érdekében, hogy megakadályozza a forgalmi előtéren és a poggyászosztályozó területeken bűncselekmények elkövetését.



A soron kívüli vizsgálat tavasz elejére várható eredményétől függően a légiközlekedési hatóság korlátozni fogja minden olyan szervezet engedélyét, amely nem képes biztosítani, hogy a Budapestre érkező vagy onnan induló utasok poggyászaikat sértetlenül és bontatlanul, azok tartalmát, értéktárgyaikat hiánytalanul kapják vissza.



Sajtóhírek szerint az elmúlt időszakban több Budapestre érkező utasnak is értékeket tulajdonítottak el a poggyászából, de az nem bizonyított, hogy melyik repülőtéren történt a bűneset.



Az MTI megkeresésére a Budapest Airport nem kommentálta a hírt.