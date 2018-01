Soros Davosban: Orbán megvásárolta a szocialisták vezetőit

A Bloomberg amerikai hírügynökség által az interneten élőben közvetített, mintegy egyórás előadás végén, kérdésre válaszolva beszélt Magyarországról. Soros György szerint a magyar kormányfő az ő démonizálására építi fel újraválasztási kampányát.



A befektető kitért a róla szóló nemzeti konzultációra is, melyben szerinte hét olyan állítást vagy intézkedést tulajdonítottak neki, melyekről bebizonyította, hogy nem igazak. Kiemelte, hogy egy magyar bíróság megtiltotta a kérdőív terjesztését, ám addigra a konzultáció lezajlott, és erről a döntésről így a magyar közvélemény nem értesült.



"Sajnos, Orbán nagyon sikeresen és hatékonyan működteti a maffiaállamot, anyagilag megvásárolta a szociáldemokrata párt vezetőit, és minden felemelkedő, tiszta pártban vannak kémei, amely szavazatokat szerezhet, így nagyon nehéz összefogniuk, hogy átlépjék a megválasztáshoz szükséges küszöböt" - fogalmazott a 87 éves pénzügyi szakember, aki szerint Orbán Viktort újra fogják választani.



A befektető bírálta Donald Trump amerikai elnököt is. Szerinte ő is "maffiaállamot" akar létrehozni, de nem lesz rá képes, mert az erős amerikai intézményrendszer ezt nem fogja megengedni. Soros úgy vélte, hogy Trump veszélyt jelent a világra, de "átmeneti jelenség", és el fogja veszíteni a 2020-as elnökválasztást, ha eljut odáig.



Trump is ott van Davosban. Ő pénteken szólal fel. Tizennyolc éve Bill Clinton volt az utolsó amerikai elnök, aki részt vett a svájci kisvárosban tartott Világgazdasági Fórumon.