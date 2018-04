Soros emberei behálózták az Európai Unió intézményeit

A lap szerint a milliárdosnak dolgozik Meszerics Tamás (LMP) és Niedermüller Péter (DK) európai képviselő is. Kép forrása: borsonline.hu/MTI

A TV2 Tények birtokába került dokumentumok alátámasztják, hogyan, mely személyeken keresztül befolyásolja a milliárdos és az általa finanszírozott szervezetek az európai politikát - írja a Bors Soros György hétfőn Brüsszelbe látogatott, ahol az Európai Bizottság első alelnökével, Frans Timmermansszal találkozott. A találkozóról az Európai Bizottság szóvivője, Margaritis Schinas adott tájékoztatást.– Soros György és Timmermans rendszeresen egyeztet az Európai Uniót érintő témákról, a megbeszéléseken pedig sok szó esik többek között a nyitott társadalmak melletti elkötelezettségről, és az európai megosztottság felszámolásáról.A Tények birtokába került dokumentumok újabb információkkal támasztják alá, hogy a milliárdos nem csak Timmermansszal áll kapcsolatban. Hálózata az unió több intézményére kiterjed, mindenhol vannak emberei. Így próbálja érvényesíteni akaratát, üzleti céljainak elérése érdekében, a nyílt társadalom felfogásnak terjesztésével és a bevándorlás támogatásával.Arról már korábban is beszámolt a lap, hogy kiszivárgott egy lista, amin Soros György azokat az EP-képviselőket gyűjtötte össze, akik megbízhatónak számítanak.Ezen a listán Niedermüller Péter, a DK európai parlamenti képviselője is szerepel, hivatalosan is a milliárdos egyik legmegbízhatóbb szövetségesének számít. A baloldali politikus többek között a kötelező betelepítési kvótát is megszavazta az Európai Parlamentben. De a magyar EP-képviselők közül az LMP-s Meszerics Tamás is fent van Soros listáján - írják.A zöldpárti képviselő, Judith Sargentini többször találkozott már Soros Györggyel. A találkozókon a migráció mellett a magyarországi helyzet is szóba került. Nem lehet véletlen, hogy ő az a képviselő, aki a Magyarországot támadó LIBE-jelentést előkészíti. A dokumentum szerint Magyarországon súlyosan sérülnek az uniós értékek.Cecilia Wikström is büszkén vállalja kapcsolatát Soros Györggyel, még közösségi oldalán is megosztott egy fényképet, amin együtt láthatók Soros Györggyel. Soros és Wikström akkor is találkoztak Brüsszelben, amikor Magyarországon nemzeti konzultációt tartottak a bevándorlásról. Pár nappal később pedig az Európai Parlament elfogadott egy jelentést a felső korlát nélküli kötelező betelepítésekről, amit éppen Wikström készített elő.A Soros-tervről szóló nemzeti konzultációt támadó Guy Verhofstad szintén Brüsszelben találkozott a spekulánssal. Verhof-stadt, a parlament liberális frakcióvezetője kezdeményezte a magyar uniós nagykövet bekéretését a nemzeti konzultáció leállítása érdekében.A migráció legfőbb támogatójának számító Soros György szövetségese Dimitrisz Avramopulosz is, az unió migrációs biztosa. Ő 2016-ban arról beszélt, hogy az Európai Bizottság kész szankciókat hozni azon tagállamok ellen, amelyek visszautasítják a migránsok befogadását a kötelező elosztási kvóta alapján, vagyis a kvótát elutasító országokat az uniós támogatások megvonásával kellene büntetni. A Soros-hálózat tehát a döntéshozókig elér, az információk pedig a nyílt társadalom alapítványon, civil szervezeteken és a szintén Soros-pénzen működtetett médiumokon keresztül jut el az emberekhez.