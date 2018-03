Soros magyar civiljei diktálják a Magyarországot elítélő uniós jelentéseket

kép: Borsonline

Pardavi Márta, a Soros alapítvány által finanszírozott Helsinki Bizottság társelnöke az unió állampolgári jogi bizottságában is felszólalt tavaly decemberben. Hosszan beszélt arról, hogy Magyarországon évek óta megfélemlítik és lejáratják a civileket. - írja a BorsOnline Arról viszont elhallgatta, hogy a meghallgatás előtt többször is egyeztetett Judith Sargentinivel, a bizottság parlamenti jelentéstevőjével: először áprilisban, majd október elején, utóbbi találkozásnak a hivatalos naplóadatok szerint a a célja - ezt figyeljék - a Magyarország ellen irányuló 7-es cikkellyel kapcsolatos jelentés szövegezése volt. Sargentini megbízható szövetségesként van feltüntetve a Soros alapítvány listáján, ő az, aki a magyar jogállamiság helyzetéről szóló jelentést készíti az Európai Parlamentnek. A holland zöldpárti EP-képviselő egy korábbi Magyarországról szóló vitában is azt követelte, hogy vegyék el hazánk szavazati jogát, mert szerinte csak így állítható helyre a demokrácia. Sargentini január elején Magyarországon is járt, ahol szintén a Helsinki Bizottság és a Tasz képviselőivel találkozott, de tárgyalt Soros egyetemének, a CEU-nak a vezetőivel is.A jelentéstervezetről egyébként április 12-én tárgyal a LIBE, az EP pedig szeptemberben szavaz róla.Pardavi Márta 2016 novemberében nyíltan bevallotta egy interjúban, hogy a Helsinki Bizottságot Soros pénzeli. 2015-ben majdnem 825 ezer dollárt kaptak a Nyílt Társadalom Alapítványtól és a szintén a bevándorláspárti tőzsdespekulánshoz köthető OAK Alapítványtól, ez átszámolva 240 millió forintot jelent. Ebben az évben a szervezet egy kampányt is indított, amelyben arra buzdították a magyarokat, hogy a bevándorlásról és terrorizmusról szóló nemzeti konzultációs ívek helyett egy üres borítékot küldjenek vissza a Miniszterelnökségnek. Emellett az évek során több háttéranyagot is készítettek pl. nemzeti konzultációról illetve a migránsokkal való rossz bánásmódról az Európai Parlamentnek, amivel a magyar kormányt támadták.Majdnem ugyanennyi pénzt kapott Sorostól a Társaság a Szabadságjogokért is: 2015-ben 230 milliót, 2016-ban pedig 79 milliót. A szervezet ügyvezető igazgatója, Kapronczay Stefánia szintén ott volt a Magyarországot bíráló jelentés szövegezéséről szóló egyeztetésen.