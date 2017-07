Spájzba zárták és éheztették kislányukat a kislétai szülők, hat év börtönt kaptak

Toma Attila elmondta, K. I.-t és B. I.-t a személyi szabadság 18. életévét be nem töltött személy sérelmére, sanyargatással elkövetett megsértése, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettében találta bűnösnek az elsőfokú bíróság, amely ítéletében a vádlottak szülői felügyeleti jogát is megszüntette.



A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak élettársi kapcsolatban éltek Kislétán öt kiskorú gyermekükkel együtt. A szülők 2014 márciusában kérelmezték, hogy az akkor 11 éves kislányuk magántanulóként fejezhesse be a tanévet, az otthon maradt gyermekük részére azonban nem biztosították a megfelelő élelmezést.



A vádlottak - arra hivatkozva, hogy a gyerek bepisil és testvérei elől megeszi az ennivalót - 2014 októberétől a lakóházuk spájzába zárták be a kislányukat. A fűtetlen, világítás nélküli, bútorozatlan helyiség magasan lévő ablakán az üveg ki volt törve, ajtaján belülről nem volt kilincs, azt csak kívülről, retesszel lehetett bezárni. A spájz ajtaja függönnyel volt eltakarva, küszöbét eltömítették, a lánynak mindössze egy koszos matracot és egy bilit adtak be - ismertette a bírósági szóvivő.



Megjegyezte, a szülők az alapvető tisztálkodási lehetőséget sem biztosították a lány számára és enni sem adtak neki, emiatt a gyerek nagyon lesoványodott. Vizet és cukrot csak a szomszédtól, a spájz ablakán keresztül kapott.



A lány 2015. április 13-án szabadult ki, miután kiabálására és könyörgésére felfigyelt egy arra sétáló férfi és az egyik szomszéddal értesítették a rendőrséget.



A vádlottak magatartásának a kislány többi kiskorú testvérére is szemtanúja volt, akiknek egészséges erkölcsi fejlődését a szülők veszélyeztették - idézte az ítélet szövegét Toma Attila. Hozzátette, a járásbíróság az ítélet kihirdetésével egyidejűleg elrendelte mindkét vádlott előzetes letartóztatását.



A végzés a vádlottak és védőjük fellebbezése miatt nem jogerős, a per a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik.