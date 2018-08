STRAND fesztivál: a sátorból a partra, a Balatonból a koncertekre vágyunk - fotók

sátorban ébredni a 30-hoz közel: fájdalmas élmény.

amikor te még pont aludnál, a Nap felkel és egy szaunát varázsol köréd, hogy az utolsó hajtincsed is leizzad.

ha mégis figyelmen kívül hagyod, hogy megsülsz, nem tudsz visszaaludni, mert mások inkább az életet választották, és hangosan ecsetelik az előző estéjüket.

A WC messze van és valószínűleg nem makulátlan. (Bár egyébként idén egészen jók a tapasztalataink, napjában többször takarítják, és mindig van papír.)

Nagyjából 5 percig érzed magad tisztának egy zuhany után, ugyanis mire visszatérsz a sátorhoz, a lábad már tiszta kosz.

Pegazus, dinnyeszelet, fánk, nyalóka úszik a Balatonban épp, emberek hasalnak rajtuk - nem, nem a tegnap este bevitt pálinkától hallucinálunk: ilyen ez a vízimatrac-divat. Zamárdiban, a STRAND fesztiválon vagyunk, a parton írjuk ezeket a sorokat, és ez már a negyedik nap, hogy sátorban ébredtünk. Mert úgy gondoltuk, van még bennünk elég erő ahhoz, hogy a nyárzáró fesztivál idején egy kempingben szálljunk meg a szabad ég alatt - nem beszélve arról, hogy a 7500 forintos kempingbérlet jóval olcsóbb, mint egy augusztusban lefoglalt közeli szállás.Amikor megbeszéltük, hogy ez jó ötlet , akkor valószínűleg csak a szépre emlékeztünk, és elfelejtettük a következőket:Folytathatnánk a sort, arról a tortúráról nem is beszélve, amit a beköltözésnél átéltünk a sátrakkal, bőrönddel, paplanokkal, de alapvetően minden nyűgével együtt élvezzük... (Ennél a mondatnál leszakadt kollégánk nadrággombja, ezáltal az egész öltözési procedúrát kezdheti elölről... )Na de akkor mégis miért vagyunk itt, és mitől szép, ami szép?Az olyan koncertekért, ahol a holland Kensington énekese mezítláb tolja a színpadon, teljesen átszellemült arccal, majd az őrületes buli után, egy érdekes festéssel az arcán, teljesen közvetlenül ad interjút a Kisalföldnek. (Ezt később olvashatják portálunkon, ma este még Kungs-interjú is készül majd.)De minden perc várakozás megérte Rag'n'Bone Man koncertjét, hogy beleborzongjuk a mély hangú, a közönség elismerő tapsának gyermekien örülni tudó óriás csodálatos dalaiba.A Vad Fruttik tökéletes koncertje, vagy Jared Leto és zenekarának show-ja - ahogy azt már többször láttuk, a Thirty Seconds to Mars koncertjének végére a fél közönség a színpadon tombolt- is mind olyan pillanatok, amik miatt idén is érdemes volt útnak indulni Zamárdiba.A soproni VOLT kistesója még megmaradt egy családias hangulatú fesztiválnak, ahol a partra kiülve éjjel is beszélgethetünk, kertmozizhatunk, tombolhatunk kisebb és nagyobb színpadoknál - az egyik legjobb bulihely, ahol két lány két mini hangfallal nyomatja a rappet, hiphopot- , de ez az a fesztivál, ahol sztárrá válnak a hattyúk és a madarakat a vízben fotózó, közben zenére pörgő vendég is. Ahol napközben még hajat is festhetünk, meg pólót, játszhatunk, érdekes előadásokra mehetünk, Csernus Imrétől Zacher Gáborig.Az étel-választéktól azonban nem vagyunk elájulva, azzal talán mindent szemléltetünk, ha azt írjuk, hogy a legfinomabb vacsoránk eddig a zsíroskenyér volt - az viszont tényleg finom a sok lilahagymával. De már a Szigeten sem ettünk túl jókat, érdekes, hogy a VOLTon viszont teljesen elégedettek voltunk a kínálattal.A fesztivál területén kívül is megkérik az árát az ételeknek, italoknak a különböző vendéglátó helyek, egy eperkrém levesből, rántott csirkemellből és rizi-biziből, valamint fél liter bodzás limonádéból álló ebédért 4500 forintot fizettünk. Igaz, meglehetősen hatalmas adagot kaptunk.A színes kavalkád ma és szombaton is tart még, aki kedvet kapott a Balaton-parti bulihoz, még válthat napijegyet.