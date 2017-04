Szabálytalanság miatt 18 milliárd forintot kérhet vissza az EU

Az Európai Bizottság illetékesei a közelmúltban két projektet is górcső alá vettek (a VOP-2.1.1-2007-0001 és a VOP-2.1.1-2008-0001 kódszámúakat): a 24.hu megismerte a Miniszterelnökségnek elküldött jelentéstervezetet.

Az uniós pénzek pályáztatásának és szétosztásának informatikai rendszerére kapott 18 milliárd forint visszafizetését helyezheti kilátásba az EU, mert durva hibákat találtak a magyar projektnél - írja a 24.hu.Az uniós források szétosztásának és nyilvántartásának lelke az ezeket kezelő informatikai rendszer.Az uniós pénzek pályáztatását kezelő szoftver (EMIR - egységes monitoring információs rendszer), kifejlesztésére, a működtetésére és a továbbfejlesztésére is igénybe vehetett forrásokat Magyarország - ebben a projektben történtek olyan szabálytalanságok, ami miatt a támogatás teljes összegét visszafizettetheti az EU az állammal.A jelentés szerint. Azaz gyakorlatilag a teljes uniós támogatást vissza kellene fizetni - írja a lap.A legsúlyosabb szabálytalanság az volt, hogy a projekt 3. szerződésére vonatkozóan nem írtak ki nyílt közbeszerzést az informatikai monitoring rendszer működtetésére és továbbfejlesztésére, holott azt az EMIR kifejlesztésével, és üzemeltetésével megbízott Welt 2000 Kft.-n kívül más vállalkozások is képesek lettek volna elvégezni.Az ügyben a magyar Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból vizsgálatot is indított, és – még 2004-ben – kimondta, hogy az ajánlatkérő kormányzati szerv megsértette a közbeszerzési törvényt - írják.Ezt a szabálytalanságot még azzal tetézték, hogy a magyar ajánlatkérő szervek a tulajdonjogot fokozatosan átadták a Welt 2000 Kft-nek. Ráadásul - a jelentés ezt is kiemeli - az uniós programok menedzselésével, így ellenőrzésével is foglalkozó Irányító Hatóság tudott a kérdéses projektekről, a közbeszerzési eljárásoknál ki is kérték a véleményét. Az Irányító Hatóság annak ellenére sem lépett közbe.Három, a Welt 2000 Kft-vel megkötött szerződés (2007-2008-2009-ben) is a 2007-2013 közötti uniós költségvetési ciklus alá tartozik. Ezért ezeknél léphet fel az Európai Bizottság. Ráadásul ez nem csak a korábbi, szocialista kormányok sara, mivel - 24.hu úgy tudja -, az informatikai rendszerre 2007-2015 között több mint 25 milliárd forintot költöttek, és az összeg nagyobbik részét 2010 után fizették ki, a projektet a 2010-es kormányváltás után féltucatszor módosították, rendre emelve a támogatható költséget.Ráadásul a kifejlesztett rendszert már nem is használják, időközben azt teljesen lecserélték.A brüsszeli levél kemény retorziót helyez kilátásba: jelzik, hogy az érintett szerződések értékének 100 százalékát kitevő pénzügyi korrekció az indokolt.A kormány vélemenye szerint viszont "a bizottsági levelekben írt vélelmek nem tekinthetők sem véglegesnek, sem valósnak. A magyar félnek természetesen van álláspontja a vélelmekkel kapcsolatban, melyeket a tagállam és a Bizottság közötti jogszabályban meghatározott úton fog rendezni".A Miniszterelnökség az esetleges korrekció időzítésére térve azt írta a lapnak, hogy

bármilyen pénzügyi következmény érvényesítése minimum hónapokra, de inkább évekre van.

Ráadásul, teszik hozzá,

a 2007-2013-as programozási időszakban a kérdéses projektek ellenőrzésére minden évben, összesen kilenc alkalommal sor került a hazai ellenőrző szervek, továbbá a Bizottság részéről. Ezen ellenőrzések egyike sem tett megállapítást. Továbbá minden évben Bizottság által elfogadott végrehajtási jelentéssel rendelkezünk.