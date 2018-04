Szakértő: a jelenlegi ellenzék már most is ˝árnyéktevékenységet˝ végez

A Médianéző igazgatója szerint a jelenlegi ellenzéki pártok már most is "árnyéktevékenységet" végeznek. Boros Bánk Levente az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában arra reagált, hogy az MSZP-Párbeszéd ellenzéki kerekasztal létrehozását javasolta a többi parlamenti ellenzéki pártnak. Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke úgy fogalmazott, hogy ez egy árnyékparlament lenne.A Médianéző igazgatója azt hangoztatta: jelenleg senki sem hiszi el az ellenzéki pártoknak, hogy bármire alkalmasak lennének. A legutóbbi két tüntetésen is láthatóvá vált, hogy a résztvevők megkérdőjelezik a tevékenységüket - jegyezte meg.