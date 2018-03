Szakértő: fontos lehet a vízumeljárások felülvizsgálata a menekültáradat megállításához

Az Európai Bizottság szerdán ismertetett javaslatcsomagja szerint szigorítanák az uniós vízumeljárásokat a tartózkodásra nem jogosult bevándorlók visszafogadásában "nem megfelelően" együttműködő, nem uniós országok esetében. Szükség esetén a bizottság az uniós tagállamokkal együtt dönthetne a vízumkódex egyes rendelkezéseinek módosításáról, ide értve a kérelmek feldolgozási idejét, a kiadott vízumok érvényességi idejét, a vízumdíjak költségét, valamint egyes utazók, például a diplomaták ilyen díjak alóli mentességét.



Gyarmati István a műsorban arról beszélt, egyelőre több ezer ember akar bejutni Európába, de ez a szám bármikor nőhet, különösen, ha sikerrel járnak, mert akkor elterjed a híre és "jönni fognak a többiek is". Mint mondta, ezért fontos, hogy megakadályozzák ennek a több ezer embernek is a bejutását Európába. Véleménye szerint a jó idővel egyre többen jönnek a " jól bevált" balkáni útvonalon, és ugyan próbálkoztak a Bulgária-Románia útvonallal is, az "nem annyira működött".



A szakértő kiemelte az EU és Törökország között született megállapodást és a líbiai tengeri határ lezárását, mivel ezekkel - mint mondta - sikerült lényegesen csökkenteni a menekültáradatot.