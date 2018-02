Szakértő: óriási üzlet a szervezett migráció

A szakértő felidézte, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiából 1860-ban tömeges kivándorlás indult az Amerikai Egyesült Államok felé, "ekkor már léteztek kivándorlási ügynökök, akik általában nagy hajótársaságok megbízásából járták a falvakat és agitálták az embereket".



A kutató szerint napjainkban is "bűnözői csoportok emberei járják Afrika és Ázsia falvait és próbálják rávenni az embereket, hogy vándoroljanak Európába".



Az Alapjogokért Központ kutatója Václav Klaus volt cseh államfő Jirí Weigllel közösen írt Népvándorlás című könyvéről is beszélt. A napokban Magyarországon bemutatott kötetben Václav Klaus is "mesterségesen generált, szervezett népvándorlásnak" nevezi a migrációt - mutatott rá a szakértő.