Századvég-kutatás: a Jobbik szavazói is elutasítják Vona iszlámmal kapcsolatos kijelentéseit

Minden második Jobbik-szavazó elutasítja Vona Gábor Jobbik-elnök iszlámmal kapcsolatos kijelentéseit, ahogy a választ adók többsége is - közölte ifj. Lomniczi Zoltán alkotmányjogász az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A Századvég legfrissebb közvélemény-kutatásáról szólva azt mondta, pártokra lebontva a kormánypárti szavazók 90 százaléka, a baloldali szavazóknak pedig 68-80 százaléka reagált elutasítóan a Jobbik elnökének Allahhal kapcsolatos megnyilvánulására.



A szakértő szerint nehéz kiigazodni a Jobbik fő politikai irányvonalán, egymással ellentétes elvek feszülnek a párton belül. A pártelnöknek a biztonsággal és a kerítéssel kapcsolatban tett kijelentései - miszerint nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket - politikailag és a valóságban is tévedés, és megalapozhatja azt a plakátkapmányt, amelyben Vona Gábor felkerült Soros György és a kerítésbontók mellé - értékelt.