Századvég: a magyarok értik, hogy mit jelent bevándorló országnak lenni

A Századvég Alapítvány az elmúlt hét számos bécsi migránstámadása után készült felméréseiből látszik, hogy a magyarok értik mit jelent bevándorló országnak lenni, és tisztában vannak annak veszélyeivel is - mondta el Pócza István, az alapítvány vezető kutatója az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



A felmérések szerint a megkérdezett magyarok többsége (52 százaléka) arra számít, hogy egyre több migráns hátterű bűncselekmény lesz 2018-ban Európában - közölte a kutató.



Hozzátette: a kérdőíves megkérdezéssel végzett reprezentatív kutatásból az is kiderült, hogy a magyarok 60 százaléka szerint, ha az ellenzéki pártok nyernek a választásokon, akkor nőni fog a Magyarországra érkező migránsok száma.



Emellett a megkérdezettek 62 százaléka szerint kormányváltás esetén a migrációs hátterű erőszakos bűncselekmények száma is emelkedni fog Magyarországon - mondta el a kutató.