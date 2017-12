Századvég: tovább erősödött a Fidesz-KDNP

Tovább tudták növelni előnyüket a kormányzó pártok az ellenzékkel szemben az elmúlt egy hónapban, a Fidesz-KDNP támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók és a teljes népesség körében is nőtt - derül ki a Századvég Alapítvány friss pártpreferencia-kutatásából.



Az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény szerint a Fidesz-KDNP a teljes népességen belül két százalékkal tudta növelni előnyét az elmúlt hetekben. A kormányzó pártok jelenleg 36 százalékon állnak. A Jobbikra a választókorú lakosság kilenc százaléka voksolna, az MSZP támogatottsága tovább esett, jelenleg nyolc százalék. Hét százalékra erősödött az LMP, a DK jelenleg négy százalékon áll. Az Együtt-Párbeszédre a megkérdezettek egy százaléka voksolna, más pártokra pedig hét százalék. A bizonytalanok aránya tovább csökkent, jelenleg 28 százalék.



A kormánypártok előnye a biztos szavazó pártválasztók körében is nőtt. A Fidesz-KDNP jelenleg 51 százalékon áll ebben a közegben, a Jobbik 15 százalékon, az MSZP 14 százalékon. A biztos szavazó pártválasztók nyolc százaléka voksolna az LMP-re, öt százaléka a DK-ra. Az Együtt-Párbeszéd támogatottsága továbbra is egy százalék, más pártokat a biztos szavazó pártválasztók hat százaléka támogat - olvasható a közleményben.



A Századvég november 20-28. között végzett telefonos kérdőíves közvélemény-kutatásában ezer, véletlenszerűen kiválasztott felnőttet kérdezett meg.