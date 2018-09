Százötven hangos-, és Braille-írásos könyvet kapott a gyengénlátók szövetsége

Százötven új hangos-, illetve Braille-írásos könyvvel gyarapodott a Bodor Tibor Kulturális Egyesület (BTKE) felajánlása nyomán a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) budapesti könyvtára.



A könyvek elkészítése alkalmából megtartott szerdai sajtótájékoztatón Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke hangsúlyozta: az idén százéves szervezet célul tűzte ki, hogy a jubileum alkalmából száz-száz hangos-, illetve Braille-írásos könyvvel szaporítják a könyvtár állományát. Ebből adtak át most százötvenet.



Kata Szidónia, Bodor Tibor színművész unokája, a BTKE képviselője azt hangsúlyozta, hogy több mint ötszáz önkéntes segítette a könyvek elkészítését, a többi között felolvasással, illetve a kiadványok szerkesztésével. Felidézte, hogy Bodor Tibor egymaga 514 könyvet rögzített az MVGYOSZ részére, ami a teljes könyvtári címjegyzék mintegy negyed része. Az egyesület kulturális műsorok szervezését is tervezi.



Kocsis András, a Kossuth Kiadó vezetője arról szólt, hogy eddig 260 hangoskönyvet jelentettek meg üzleti alapon. Ugyanakkor szívesen hozzájárulnak a szövetség könyvtárának gyarapításához is - mondta.



Kérdésre válaszolva Nagy Sándor azt mondta, hogy a kiadó 25 hangoskönyv átadását vállalta az MVGYOSZ részére, illetve biztosították a hangoskönyvek rögzítéséhez az önkéntesek számára a köteteket.