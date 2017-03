Robbant a béremelési bomba: százszámra helyezik letétbe a felmondásukat a BKV-sok, mert megelégelték, hogy ők még csak ígéretet sem kapnak a fizetésemelésre, miközben az állami cégeknél megkezdődhet az a program, amelynek eredményeként 3 év alatt összesen 30 százalékkal emelik a béreket - közölte a a BKV-nál működő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ).



Az Egységes Közlekedési Szakszervezet pénteken kezdődött akciójának híre futótűzként terjedt a cégen belül, s már az első nap végére több százan kitöltötték és aláírták a felmondási nyomtatványt, amely az EKSZ páncélszekrényébe fog kerülni, s a kilátástalanság miatt felbőszült járművezetők és karbantartók egy hónap múlva élesíthetik be – jelentette be az elnök.



Mivel az országban általános a munkaerőhiány, az emberek egyre kevésbé tartanak attól, hogy munka nélkül maradnak.



Pár nappal ezelőtt még „csak" forgalomlassító akciósorozatot helyezett kilátásba az Egységes Közlekedési Szakszervezet arra az esetre, ha a BKV vezetése a hét nap leteltével sem kezd érdemi tárgyalásokat a béremelésről, s nem tesz konkrét ajánlatot a várható mértékre.



Még a fele sem telt el a kitűzött türelmi időnek, amikor érkezett a hír: hosszú várakozás után a kormány engedélyezte az állami tulajdonú cégeknek ígért béremelés végrehajtását, így hamarosan elkezdődhet a kifizetés. Ettől robbant a bomba a BKV-nál – mondta Nemes Gábor, az EKSZ elnöke –, hiszen az önkormányzati cégeknél még csak érdemi tárgyalást sem lehetett kezdeni a százalékokról.



A BKV-s munkavállalók körében szinte vágni lehet a feszültséget, sokan azonnal sztrájkba lépnének, ám a sztrájktörvény miatt majdnem lehetetlen hatásos, erős nyomásgyakorlásra alkalmas munkabeszüntetést szervezni – szögezte le az elnök.



Az akció, vagyis a felmondólevelek kitöltése és letétbe helyezése már az első napon – március 10-én – , annyira felgyorsult, hogy az ötletgazdákat, az Egységes Közlekedési Szakszervezet vezetőit is meglepte: több gyűjtőponton – végállomások, garázsok, különféle üzemi területek –, több százan leadták már a felmondási szándékot jelző nyomtatványokat. Ezeket néhány napon belül összegzik, s a szakszervezet páncélszekrényébe kerül, arra várva, hogy egy hónap múlva beélesítsék. Hacsak addig nem kapnak érdemi béremelési ajánlatot.



Nemes szerint a folyamatosan növekvő munkaerőhiányban az emberek egyre kevésbé félnek attól, hogy munka nélkül maradnak, s egyre bátrabban követelik a jogaikat. Mivel a súlyos létszámhiánnyal küzdő állami cégeknél jelentősen emelik a béreket – a MÁV-nál és a Volánnál is –, ezek a társaságok felszippanthatják a BKV-tól menekülőket. Ez egy reális forgatókönyv, amely a cégnek nagyobb kockázatot jelenthet, mint a járművezetőknek – véli az elnök.



Nemes leszögezi: a felmondólevelek letétbehelyezése folytatódik. Elindult a lavina, amit csak megfelelő béremeléssel lehet megállítani.