Székesfehérvár lesz a teljes Seuso-kincset bemutató vándorkiállítás első állomása

A tárlatról tartott csütörtöki sajtótájékoztatón Vargha Tamás fideszes országgyűlési képviselő örömének adott hangot amiatt, hogy az ókori római eredetű leletegyüttes hét darabját felvonultató korábbi tárlat után a teljes Seuso-kincset bemutató vándorkiállítás is elsőként Székesfehérváron lesz látható.



Mint elmondta, a kiállítás november 19-ig tekinthető meg a Szent István Király Múzeum Fő utcai épületében minden nap, meghosszabbított nyitvatartás mellett.



Varga Benedek Imre, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója Magyarország legértékesebb műkincsegyüttesének nevezte a Seuso-kincset, amely egységes arculattal, azonos mondanivalóval lesz látható hat vidéki városban, és mindenhol kiegészül a római korból származó helyi leletekkel.



A főigazgató rámutatott, hogy a Seuso-kincs az Európában található hasonló leletek között az első háromban van nagyság, mennyiség és érték tekintetében egyaránt.



Varga Benedek Imre kérdésre elmondta, hogy a Szépművészeti Múzeummal és a Magyar Tudományos Akadémiával közösen vizsgálják a Seuso-leleteket és már eddig is nagyon komoly eredményeik vannak, amelyeket azonban addig nem publikáltak, amíg folytak a kincsek második felének visszaszerzéséről szóló tárgyalások. A következő fél-egy évben azonban magyar és nemzetközi konferenciákon elő fognak állni eredményeikkel.



A főigazgató elmondta azt is, hogy Budapesten - az országjárást követően - várhatóan jövő júniusban nyílik meg a Magyar Nemzeti Múzeumban a leletegyüttest bemutató kiállítás.



Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közölte, hogy már építik a kiállítótermet, hogy október végén fogadhassa a tárlatot. Megemlítette, hogy míg a korábbi kiállításnál a város mindent maga finanszírozott, ezúttal az állam biztosítja a forrásokat.



A szeptember első felében megjelent kormányhatározat szerint a Seuso-kincs magyarországi bemutatására szervezett vándorkiállítást Székesfehérvár mellett Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán és Zalaegerszegen láthatja majd a közönség.



A Seuso-kincs szállításáról, az útvonal biztosításáról a Magyar Nemzeti Bank bevonásával a rendőrség gondoskodik majd. A tároló vitrinek beszerzésére, a szükséges restaurálási munkák elvégzésére, a vándorkiállítás teljes körű megtervezésére 300 millió forintot biztosítanak az idei költségvetésben.



A Seuso-kincs a legjelentősebb ismert késő római ötvösművészeti leletegyüttes, amelyet néhány évtizeddel ezelőtt, az 1970-es években találtak meg Magyarországon, majd illegális körülmények között jutott ki az országból.



A magyar kormány a Seuso-kincset két lépésben - az első hét darabot 2014-ben, a második felét idén nyáron - szerezte vissza. A leletegyüttest augusztus végéig a Parlamentben lehetett megtekinteni.



Székesfehérváron 2014 októberében nyílt meg a Seuso-kincsek első hét darabjából összeállított kiállítás, amely négy hónap alatt több mint 35 ezer látogatót vonzott. A tárolóvitrinekben ezúttal együtt lesz látható mind a tizennégy, étkezéshez és tisztálkodáshoz használt ezüst edényből álló ókori római eredetű kincslelet.



A tárlat egy Székesfehérvárhoz és környékéhez kapcsolódó ókori római kori emlékanyagból ízelítőt adó kamarakiállítással egészül ki, amelyet Nádorfi Gabriella régész állít össze. Itt a Szabadbattyán határában, a Sárvíz-Malomcsatorna bal partján, a római korban hajózható Sárvíz folyó mellett feltárt Pannonia eddig ismert legnagyobb méretű, késő római kori épületről előkerült leletanyagból adnak ízelítőt.