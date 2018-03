Szél: az ellenzéknek hagynia kell a legesélyesebb jelöltjét nyerni

Az ellenzéki oldal csak akkor nyerhet a választáson, ha minden tagja úgy dönt: hagyja az egyes körzetekben a legesélyesebb jelöltjét nyerni, ez azonban nem jelent elvi elköteleződést - jelentette ki az LMP miniszterelnök-jelöltje a Republikon Intézmény hétfői rendezvényén.



Szél Bernadett szerint a következő napokban minden ellenzéki pártnak fel kell mérnie, hogy egy kormányváltó szövetség részeként akar viselkedni vagy a saját erőforrásait akarja maximalizálni a következő ciklusra. Hangsúlyozta: a választási törvény is ezt kívánja meg.



Az LMP mindenkivel tárgyal, annak ellenére, hogy továbbra is erős elvi fenntartásai vannak mind a baloldallal, mind a jobboldallal, de az elvi különbségek ellenére is együtt kell működni - hangsúlyozta. "Az MSZP és a DK ujjáról sem fog leesni az aranygyűrű, ha megbeszélik egy jobbikossal, ki mit tud hozzátenni ehhez" - fogalmazott, kevésnek ítélve az MSZP és a DK eddigi aktivitását.



Az LMP feladatának nevezte a mozgósítást, mert - mint mondta - a nagyobb részvételnél sokkal inkább relativizálható a kormánypártok többsége. Fontosnak nevezte azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ne mondhassa, hogy csak Brüsszelben vannak ellenfelei. A miniszterelnöknek a csatákat itthon is meg kell vívnia - vélekedett, és pofátlanságnak nevezte, hogy a kormányfő nem vitázik az ellenzékkel.



Beszámolt arról is: a Momentum vezetőjével, Fekete-Győr Andrással szerdán találkozik, bár információi szerint a tömörülés elvetette a koordinációt.



A menekültkérdésről szólva úgy foglalt állást: az országot védeni kell, és a kerítés is maradna, ahogy határőrségre is szükség van, de gyűlöletkampányra nincs szükség. Kijelentette ugyanakkor: nemzetközi szinten is meg kell vívni a csatákat, szerinte azonban Orbán Viktor ott csak ripacskodik.



Az etnikai homogenitást firtató kérdésre azt felelte: a mennyiség a kérdés, mert ha tömegesen érkeznek az emberek, az más reakciót vált ki a társadalomból.



Az Európai Unióról szólva leszögezte: az Európai Bizottság átláthatatlanul működik, ez pedig nem maradhat így. A többi közt a környezetvédelem területén támogatna közös szabályozást, és egy európai közös hadsereget is szükségesnek tart, de nem a NATO riválisaként, "ahogy Orbán Viktor szeretné".



Szél Bernadett szólt arról is, hogy számára az 1950-es évek hangulatát idézi a szólás- és sajtószabadság jelenlegi szintje. Kijelentette: előbbit még a parlamentben sem könnyű fenntartani. Úgy ítélte meg, hogy Magyarországon sérült a demokrácia, a jogállamiság. Példaként hozta az Állami Számvevőszék működését, amely pártjára idén 9 millió forintos bírságot szabott ki, de úgy ítélte meg, ilyen körülmények között jövőre akár 9 évet is kiszabhat. "Ha nincs jogállam, bármi megtörténhet" - fogalmazott.