Szél: az LMP szívügye a nők és férfiak társadalmi egyenlősége

Szél Bernadett úgy ítélte meg: számos teendő van az oktatástól az egészségügyön át a lakhatási válság megoldásáig, de egyik területen sem kell akkorát előrelépni, mint a nők és férfiak egyenjogúsága terén, ugyanis itt teljes gázzal ment rossz irányba a jelenlegi kormányzat.



Az ellenzéki párt társelnöke szerint jelenleg Magyarországon sehol sem könnyű nőnek lenni, hiszen sem "a láthatatlan munkájuk" nincs elismerve, sem az egyenlő munkáért egyenlő bér elve nem érvényesül esetükben, ez utóbbit azonban az LMP alkotmányban rögzítené.



Szél Bernadett a képmutató politikus tipikus példájának tartja Orbán Viktor miniszterelnököt, aki amikor hazahívott egy női diplomatát, mindezt úgy kommentálta: nőügyekkel nem foglalkozik. Szerinte azonban a kormányfő nem viccelt, valóban nem foglalkozik az ország többségével.



Bírálta, hogy a parlamenti képviselők 90 százaléka férfi, és hogy a nőket érintő kérdések napirendre vételével egyedül van. Kifogásolta, hogy a nemzetgazdasági miniszter a nemek közötti bérszakadékot a piacgazdaság részének ítélte, de bírálta Kövér László házelnököt is, aki a nőkről úgy beszélt, mint akiknek annyi a feladata, hogy unokát szüljenek.



Azt ígérte: ha az LMP kormányra kerül, az egyszülős családok nem lesznek hátrányban, ők is megkapják a nagycsaládosok kedvezményeit, és a minimálbérrel munkaviszonyként ismerik el a beteg családtag ápolását. A közszféra bérrendezésével is javítanak a nők helyzetén, hiszen ők alkotják az itt dolgozók 80 százalékát. Segítenék a gyermekvállalás és a munka összeegyeztetését.



Szél Bernadett bírálta, hogy már a közoktatásban olyan tankönyveket kapnak a gyermekek, amelyek a nők alárendeltségét tanítják, és kijelentette: már ekkor egyenjogúságra kell nevelni őket. Kulcskérdésnek nevezte a családon belüli erőszak elleni küzdelmet, az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.



Schmuck Erzsébet frakcióvezető-helyettes szerint ha több nő alakítaná a politikát, gyakrabban kerülnének napirendre az emberek mindennapi problémáit érintő kérdések.



Demeter Márta országgyűlési képviselő átfogó bérrendezést sürgetett, a nemek közötti bérszakadékot pedig úgy írta le: a nők az év egy részében ingyen dolgoznak.



Ambrus Gyöngyi, az LMP-vel választási szövetségre lépett Új Kezdet alelnöke a számára példamutató nőket méltatta: Sándor Máriát, aki az ápolókért állt ki vagy Szűcs Viktóriát, aki a bölcsődei dolgozók érdekképviseletét vezeti.