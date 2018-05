Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt az LMP két társelnöke

Az elnökség titkára Kanász-Nagy Máté lett - tájékoztatta az MTI-t Halász Ambrus kommunikációs igazgató. Elmondta azt is: az elnökség további hat tagját is megválasztják szombaton. A kongresszus dönt az Országos Politikai Tanács tagjairól, valamint az etikai, a fegyelmi és a pénzügyi ellenőrző bizottságairól is, elképzelhető azonban, hogy ezekről csak vasárnap szavaznak a kétnapos rendezvényen.