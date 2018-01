Szemléletváltásra és módszertani megújulásra van szükség a könyvtári szakmában

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár projektjének első évében létrejöttek az olvasásfejlesztéssel, a szövegértéssel, az információkereséssel és a digitális kompetenciafejlesztéssel foglalkozó módszertani műhelyek. Megalakult az ország teljes területén módszertani tanácsadói feladatot ellátó, 40 fős könyvtári szaktanácsadó hálózat, valamint elkészült a továbbképzésekre és szakmai rendezvényekre alkalmas, új oktatási központ is - olvasható az összegzésben.



A közlemény idézi Závogyán Magdolnát, az Emmi kultúráért felelős helyettes államtitkárát, aki a konferencián elmondta, hogy az elvégzett kutatások reális képet adnak a lakosság aktuális könyvtárhasználati és olvasási szokásairól, valamint a könyvtárosok 21. században szükséges kompetenciáiról.



Hangsúlyozta: a könyvtárnak a digitális világban sem szabad elveszítenie hagyományos funkcióit, ezért az olvasás szeretetét és a szövegértés fejlesztését már kora gyermekkorban el kell kezdeni. A szövegértés mellett a szókincsfejlesztésben is fontos szerepük van a meséknek.



Závogyán Magdolna szerint a pedagógusokkal a jelenleginél szorosabb kapcsolatot kell kialakítani, mivel számukra is fontos, hogy a tananyagot könyvtári forrásokra építsék és velük közösen kell olvasó és könyvtárhasználó gyerekeket nevelni. Mint mondta, a Digitális Oktatási Stratégia is épít a könyvtárakban található

tudásra, az információkeresés fontosságára. Az olvasásfejlesztés módszertanának elsajátításához a Könyvtári Intézet és Az én könyvtáram projekt ingyenes továbbképzései is folyamatos segítséget nyújtanak.



"A létrejövő kreatív oktatási tereket és digitális laborokat a mai társadalmi igényeket szolgáló tartalommal kell megtölteni, a szövegértés mellett pedig a természettudományos kompetenciák fejlesztésére is lehetőséget kell biztosítani. Kulcsfontosságú a csoportmunka, az együttműködésen alapuló problémamegoldás fejlesztése is. A könyvtár nemcsak az oktatás egyik fő támogató intézménye, hanem az egész életen át tartó tanulás helyszíne is. Korunkban felértékelődik az önképzés, az ismeretek minél szélesebb körű, folyamatos megújítása is" - mondta Závogyán Magdolna.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a könyvtár mindenkié, de az olvasói igények ismeretére, az érdeklődés felkeltésére és a könyvtárosok proaktivitására is szükség van. Mint mondta, az állami normatíva emelkedése lehetőséget biztosít új kollégák bevonására, új eszközök beszerzésére, új szolgáltatások kifejlesztésére, új képesítések megszerzésére. A könyvtárakban folyó szakmai munka országosan összemérhető, így minden településen.



A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Az én könyvtáram című projektjének célja, hogy a magyar könyvtári rendszer egészében átfogó szemléletváltást eredményező módszertani megújulást indítson el - írta az államtitkárság.