Szennyezett fűszerköményre figyelmeztet a Nébih

Chili Produkt Fűszerkereskedelmi Kft., Szeged közleményben tudatta velünk, hogy a NÉBIH jelentése szerint az ő cégük nem érintett a szennyezett fűszerkömény szállítmányok ügyében:



A Chili Produkt Fűszerkereskedelmi Kft.-től keresem.

Cégünk érintett volt a március 22-i NÉBIH közleményben szereplő csattanó maszlaggal szennyezett fűszerkömény termékek ügyében. Az azóta eltelt időben a hatósággal maximális együttműködésben a szükséges intézkedéseket megtettük és megtesszük.



Az aktuális, tegnapi, illetve mai nappal megjelent cikkben taglalt hasonló eset kapcsán cégünk több ízben említésre került, és félreérthető módon a jelenlegi esetet is a cégünk által forgalomba hozott termékekhez köti.

A NÉBIH-nél Zoltai Anna Osztályvezető Asszonytól azt az egyértelmű telefonos tájékoztatást kaptuk, hogy jelen ügyben NEM a cégünk terméke érintett, melyről a nap folyamán hivatalos nyilatkozatot is fogunk kapni.

Kérem ennek fényében egyértelműsítsék a cikkben foglaltakat.



Cégünk az elmúlt időszakban a következő óvintézkedéseket vezette be:

- Beszállítót váltottunk, így ezentúl kizárólag többszörösen, és célzottan ellenőrzött fűszerköményt forgalmazunk

- Fűszerkömény termékeinket csak akkreditált labor által bevizsgált negatív atropin és szkopolamin laboreredménnyel árusítjuk, amit kérés esetén továbbítunk ügyfeleink részére

- Felhívjuk ügyfeleink és minden felhasználó figyelmét, hogy bevizsgált atropin és szkopolamin eredmény nélkül ne vásároljanak fűszerkömény termékeket

Ismét szennyezett fűszerköményre figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), miután újabb atropin okozta ételmérgezésekről értesült.A hivatal csütörtökön közölte, hogy a területileg érintett kormányhivatalok haladéktalanul elindították az események kivizsgálását, a Nébih pedig megkezdte a termékcsoport mintavételekkel egybekötött célellenőrzését.A közleményben emlékezetnek arra, hogy a Nébih március 22-én már intézkedett ugyanilyen ügyben: mérgező gyomnövénnyel, csattanó maszlaggal szennyezett fűszerkömény tételeket vont ki a forgalomból.Három vállalkozó, a Szegeden található Chili Produkt Fűszerkereskedelmi Kft., a pécsi Markovics Antal egyéni vállalkozó, valamint az Aroma Trans Europe Kft. (Budapest/Tiszakécske) terméke volt szennyezett. A hatóság a vállalkozások által forgalmazott egész fűszerkömények közül a 2018. július 31-i és a 2019. május 19-i lejárati idővel, az őrölt fűszerkömények közül pedig a 2019. augusztus 31-i lejárati idővel rendelkező tételeket vonta ki a forgalomból.A Nébih közleményében most ismét arra hívja fel a vásárlók és a vendéglátók figyelmét, hogy ezeket a termékeket, valamint az Egyiptomból származó fűszerkömény termékeket ne fogyasszák el, ne használják fel. Ismeretlen helyről származó, bizonytalan eredetű fűszerköményt se használjon fel senki. Megbetegedés esetén pedig haladéktalanul forduljanak orvoshoz.