Szeretetotthonban hunyt el Lorán Lenke

Hosszú hónapokat töltött kórházban az elmúlt időszakban, idén februárban egy műtéten is átesett. Életének utolsó időszakát egy fővárosi szeretetotthonban töltötte, vasárnap délelőtt ott is hunyta le örökre a szemét Lorán Lenke Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.A humoráról, jókedvéről híres színésznő pályatársai képtelenek felfogni a távozásának hírét.– Egy igazi, az életében is legendás komika volt. Őt tényleg csak szeretni lehetett. Csak mosolyt adott az embereknek, nem csak a színpadon, az életben is. Ha nem volt vidám, akkor is az volt. Ez az igazán pótolhatatlan. Olyan személyiség, aki ő volt, nincs még egy. Csonka András a Borsnak azt is elmondta, Lorán Lenke szinte gyerekkora óta ismerte őt, kapcsolatuk azóta is szoros maradt.Lorán Lenke évtizedeken át játszott a Mikroszkóp Színpadon, főnökét, jó barátját, Sas Józsefet telefonon érte utol a Bors. – Az utolsó állandó szerződése nálam volt a Mikroszkóp Színpadon. Sok színész és színésznő van, aki jóképességű és tehetséges, Lorán Lenkének azonban egy valamije volt, ami a sajátja: áradt belőle az élet, a színpad szeretete és egy olyanfajta humor, ami kiterjedt mindenkire. Aki körü­lötte volt, az boldog volt, mosolygott és nevetett… Mindannyiuk emlékében tovább él – mondta Sas József.