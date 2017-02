Szeretteinket nem költöztetnénk idősotthonba

Az elmúlt években folyamatosan nőtt az ellátottak száma az időskorúak számára tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben: a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján míg 2008-ban 49 ezer 2015-ben már 54 ezer főt láttak el idősek otthonában vagy időskorúak gondozóházában.

Százból mindössze négy magyar tervezi, hogy idősek otthonában helyezi el szépkorú hozzátartozóját – ez derül ki a 4Life Direct biztosításközvetítő megbízásából a 30 és 65 év közötti korosztály körében, 2016 októberében készült országos reprezentatív kutatásból.Bár a megkérdezettek szeretteiket inkább nem költöztetnék idősotthonba, saját maguk esetében azonban nem zárják ki ennek lehetőségét: 10 százalékuk nagyon is elképzelhetőnek, 52 százalékuk pedig lehetségesnek tartja, hogy idős korára otthonba kell majd költöznie, a válaszadók 38 százaléka számára viszont ez elképzelhetetlen lenne.A kutatásból az is kiderült, hogy nem elvárás semmilyen extra vagy luxus biztosítása a hazai idősotthonoktól. A megkérdezettek többsége (91%) csak azokat az alapvető szolgáltatásokat igényli – napi háromszori étkezés, orvosi ellátás, lakóhelyek takarítása, karbantartása, 24 órás nővéri felügyelet –, amelyek a hatályos jogszabályok szerint egyébként is az intézmények feladata.Emellett kiemelten fontos még az orvosi ellátás, a lakóhelyek takarítása, karbantartása, a mosás, vasalás, valamint a 24 órás nővéri felügyelet – ezek meglétét a megkérdezettek döntő többsége (77-87%) fontosnak tartja.Közepes fontosságot tulajdonítottak a gyógyszerek biztosításának és gyógytornának, a szabadidős foglalkozásoknak és a gyógyászati segédeszközök biztosításának, ezek a szolgáltatások a résztvevők 50-64 százalékánál szerepelnek elvárásként. Mindez annak fényében érdekes, hogy a felsorolt szolgáltatások többségének biztosítását – orvosi ellátás 24 órás szolgálat, étkezés biztosítása, gyógyszerezés – a hatályos hazai jogszabályok (szociális törvény, SZCSM rendelet) kifejezetten előírják a bentlakásos intézmények számára.A legkevésbé fontosnak a temetkezési költségek biztosítása bizonyult, mindössze a megkérdezettek 22 százaléka szerint lenne az idősotthonok feladata ezt biztosítani.Az idősotthonok nem éppen kiugró népszerűsége ellenére 2017 elején több mint 29 ezer időskorú várt intézményi elhelyezésre Magyarországon.