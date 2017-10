Szexuális erőszak és gyermekpornográfia: nyolc évig rémálomban élt egy lány a Szigetközben

Rendőrök, ügyvédek és bírók sem találkoztak még Magyarországon ilyen súlyos szexuális erőszakkal, mint amilyet kiskorú ellen követtek el a Szigetköz egyik településén.Az évezredforduló környékén a férfi a Távol-Keleten megismerkedett egy ottani asszonnyal, majd feleségül vette. A szigetközi faluba költöztette, s vele jött az akkor nyolcéves lánya is, akit beírattak a helyi általános iskolába. A rémálom ekkor, még 2005-ben kezdődött a kislány számára. Nevelőapja előbb fogdosni kezdte a nyolcéves kislányt, majd egyre durvább kérései lettek. Együtt kellett fürödnie vele, majd kielégítenie nevelőapja vágyait. A férfi egy papírt íratott alá a nyolcéves gyerekkel, hogy önszántából létesít vele szexuális kapcsolatot. Nem sokkal később már megerőszakolta a kislányt, akinek a saját anyja törte le az ellenállását - pofonokkal. A lány hiába sírt, tiltakozott, hetente legalább egyszer, de volt, hogy a férfi mindennap megerőszakolta. Szülei azt próbálták elhitetni a kislánnyal, hogy mindez természetes dolog.Az együttléteknek nyoma is maradt, a férfi a közösüléseket sokáig asztali naptárába betűjelekkel rögzítette. Emellett videofelvételeket és fotókat is készített az aktusokról. A lány 14 éves kora körül egyre többször próbált segítséget kérni az anyjától, aki azzal utasította el, hogy ha ellenáll, akkor mehet vissza szülőhazájába. A kislány a tetőtérben lakott minimális bútorzattal, a szobaajtaját nem lehetett bezárni, s alig volt fűtés nála. Iskola után sehová sem mehetett, orvoshoz is csak egyszer vitték, amikor 40 fok fölé kúszott a láza. Volt, hogy szülei egy-egy hétre elutaztak, ilyenkor iskolába sem engedték, napokig étel nélkül maradt. A büntetőügyben a bíróság szerint „a vádlottak D. testi, erkölcsi, érzelmi fejlődését súlyos mértékben veszélyeztették".A fordulópont 2013 nyara volt, amikor egy nap ismét egyedül volt otthon, s a tiltás ellenére áthívta barátját a szomszédos faluból – a ház előtt beszélgettek. A szülők eközben hazaértek, s haragra gerjedtek – ismét pofont kapott anyjától. Miután kidobták otthonról, a lány a szobájába ment, felhívta ezt a barátját, hogy menjen érte. A dühödt nevelőapa még aláíratott egy papírt a lánnyal, hogy önszántából távozik, tartásáról a fiú gondoskodik, majd szó szerint kilökték az ajtón - a fiú apja értesítette a rendőrséget és a gyámhatóságot.