Szexuális kényszerítés miatt emeltek vádat egy fővárosi tanár ellen

Szexuális kényszerítés és kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy 41 éves budapesti tanár ellen a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a pedagógus hatalmi helyzetét felhasználva, több diákjával létesített szexuális kapcsolatot, ezzel veszélyeztette a nevelése alatt álló kiskorúak erkölcsi és érzelmi fejlődését.



A vád szerint két olyan eset volt, amikor a tanár erőszak és közvetlen fenyegetés nélkül, de a hatalmi befolyását felhasználva, konkrét hátrányt is kilátásba helyezve vagy érzelmi zsarolással létesített szexuális kapcsolatot a sértettekkel; ezek szexuális kényszerítésnek minősülnek.



Az ügyészség vádiratában négy kiskorú sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény szerepel.



A bűncselekmények büntetési tétele - a bűnhalmazat miatt - 12 év szabadságvesztés is lehet. A kerületi ügyészség indítványt tett a vádiratban arra is, hogy a vádlottat tiltsák el a pedagógusi foglalkozástól - írták.