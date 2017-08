Sziget 2017 Blog - Aston Kutcher és felesége is kinézett a fesztiválra

A mai kínálat



Ma a Nagyszínpad első két előadója ezúttal az érzelmesebb, szívhez szólóbb vonalat követik: 16 órától az Egyesült Királyság legsikeresebb jazz előadója, a multiinstrumentalista Jamie Cullum játszik, őt pedig a már visszatérő Tom Odell követi, aki egy szál zongorával és lenyűgöző, karizmatikus előadásmódjával garantáltan le vesz bennünket a lábunkról. A romantika után kissé vadabb vizekre evezünk a skót Biffy Clyro-val, akik jelenleg Ellipsis című új lemezükkel turnéznak, az este fő fellépője pedig Wiz Khalifa lesz. A rapper jegyzi a világ egyik legsikeresebb dalát YouTube-on, a Paul Walker emlékére írt számát, a nagyágyú rapper emellett jelenleg új lemezén dolgozik, melyről remélhetőleg mi is hallhatunk már egy-két szerzeményt. A tánc biztosan nem marad el ezúttal sem.

Érkezik a 8 milliomodik Sziget látogató

Ma kora délután, várhatóan 14.00 és 15.00 óra között érkezik a fesztiválra minden idők 8 milliomodik Sziget látogatója, akit Gerendai Károly alapító fogad egy meglepetéssel.

Már a nyitónapon lejártuk a lábunkat a Szigeten, de még így sem láttuk a negyedét sem a tervbe vett dolgoknak - a fesztivál egész egyszerűen gyönyörű és tele jobbnál jobb programokkal. Állandó problémánk az időhiány, így most egy kicsit taktikát változtattunk. Picit később jövünk a hangulatjelentéssel, gyűjtjük az élményeket. :)A Sziget nyitó napján egymás után érkeztek a hollywoodi filmsztárok a fesztiválra. Úgy tűnik, míg az Egyesült Államokban a Coachellára járnak a filmcsillagok, addig Európában a Szigetet választották.Azt már megszokhattuk, hogy a hazai celebek sosem hagyhatják ki a Szigetet, mostanra azonban hollywoodi sztárok sora is felfedezte magának kedvenc fesztiválunkat, így a Szigeten nem csak a színpadon adják egymás kezébe a mikrofont a sztárok, de már a közönség soraiban is egyre több csillagot fedezhetünk fel.Felbukkant például, aki szeptemberig beköltözött Budapestre és gyakorlatilag beleszeretett a magyar fővárosba és testőrök nélkül, folyamatosan járja a várost, amit gyönyörűnek tart. Tegnap azonban azt is megtudta, milyen is a kontinens egyik legnagyobb fesztiválja, ugyanis ott volt a Szigeten, feleségével,-szal együtt. Szintén kinézett a Szigetre a Miami Vice Larry Zito nyomozójaként, a Vasember 2 forgatókönyvirójaként vagy Jennifer Aniston férjeként – ki mit választ - ismert. És eljött a számos filmből, korábban Az ismeretlen Drakulából vagy a Három testőr Aramisaként ismert, mostanában pedig a Szépség és a Szörnyeteg Gastonjaként címlapokra kerültis.Idén a Nagyszínpad abszolút nyitókoncertje a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató győztese, alesz délután 4 órától, akiket a bosnyákkövet. A csapat őrületes táncos bulijairól híres, balkáni és ska dallamaik biztos, hogy bemelegítik az elhanyagolt fesztiválizmokat. Őket a már visszatérőnek számító kanadai punk banda, aköveti, az este legjobban várt koncertje azonban minden bizonnyalshow-ja lesz. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő tavaly karácsonykor hozta világra második gyermekét, de máris ismét útra kelt és kevés idei koncertje egyikének éppen a Szigetet választotta.