Sziget 2017 Blog - Major Lazertől George Ezrán át egészen az operáig - friss fotók

Teltházat hozott a Sziget szombatja, és vasárnap sincs pihenés, továbbra is világsztárok adják egymásnak a Nagyszínpadot a Szigeten. Sőt, ma a 25. Szigetet is megünnepeljük, a „boldog születésnapot" helyett pedig a Hurts, majd a The Chainsmokers játszik.

A Metronomy igazi önfeledt, táncos, leheletnyi melankóliát tartalmazó muzsikájával először játszik a Szigeten 16 órától a Nagyszínpadon. A zenekar legutóbbi, Summer 08 című lemeze a projekt agya, Joseph Mount utolsó szabad nyarát idézi. Utánuk az indie-rock hazájából, Angliából érkezik a White Lies, majd a 25. Szigetet ünnepeljük egy special party keretében. Ezután a Hurts koncertje következik, akiktől biztosan felcsendül majd kultikus, Wonderful Life című slágerük. Az este főfellépője a The Chainsmokers lesz, az amerikai DJ/producer páros Memories Do Not Open turnéjukkal érkeznek hozzánk.



Az A38 Sátor is hemzsegni fog az izgalmas produkcióktól, úgy, mint az alt-popos Oh Wonder, a szörfrockos, pszichedelikus Allah-Las vagy a The Pretty Reckless. A zenekar énekesnője a Gossip Girlből ismert Taylor Momsen, aki igazi vadóc és a koncerteken sem fogja vissza magát. Alig várjuk! Utánuk az új-zélandi The Naked and Famous játszik táncos szintipopot, majd Tycho húz be egy másik világba ambientes elszállásaival.

A Telekom Arénában Steve Aoki dobálja majd arcunkba a tortákat, de a sztár DJ mellett itt lesz még Morten, dán lemezlovas, akinek például a Beautiful Heartbeat lüktetését is köszönhetjük, Garmiani, svéd dance producer és a szemtelenül fiatal és tehetséges Matroda is.



A Petőfi Rádió – Telekom VOLT Fesztivál magyar oázisánál 16.30-tól az Éter Plusz Tehetségkutató győztese, Koszika & The Hotshots játszik, majd a Qualitons, akiknek még a Red Hot Chili Peppers is megfordult a koncertjükön. De itt lesz még a folkos Bagossy Brothers Company, a Hiperkarma, a bájos Margaret Island és a szívszaggató Vad Fruttik is.

Ha pedig már itt a vasárnap, és miénk az egész nap, belevethetjük magunkat a különböző mozgásformákba, végigjárhatjuk a Vándor Vurstlit vagy kipihenhetjük a hét fáradalmait a Sziget Beach – Cökxpon Chill Gardennél. Koktélt szürcsölhetünk a hangulatos parton, miközben a Tilos DJ-i gondoskodnak a tökéletes kikapcsolódáshoz szóló háttérzenéről. De nemcsak a Duna, a zene vagy a kényelmes babzsákok miatt érdemes megkeresni a Sziget csücskét, hiszen felfrissülhetünk pránanadi kezelésen, jógázhatunk, kipróbálhatjuk a hastáncot, de alkothatunk is valami szépet a Csapati Kézműves Menedékben és önmagunkkal is „randizhatunk" az Önismereti játszótéren.



Az Afro-Latin-Reggae Falu valószínűleg a Sziget egyik legforróbb helyszíne, ahol hajnalig rophatjuk afrikai ütemekre, de akár kora reggel is érdemes erre venni az irányt. A Világzenei Színpaddal szemben elterülő részen minden reggel 11.30-kor indul a Hatha Jóga workshop, majd a Capoiera, de itt tanulhatunk afrikai táncokat, egyiptomi hastáncot, szambát, salsát, sőt még azt is, miként szólaltassuk meg az afrikai dobokat.



A Vándor Vurstli évről-évre az egyik leglátogatottabb nappali helyszín, ahol lehet zsonglőrködni, lesznek vásári mutatványosok, jósda, marionette Sarkadi Balázs saját maga által faragott bábjaival, sőt, még bűvész show kis Kiss Balázs prezentálásában. Igazi kelet-európai forgatag vár itt, ahol letesztelheted ügyességedet, minden egyes nap 13 órától, este 9-ig.

Aki pedig alkotni szeret, annak irány az ArtZone, ahonnan idén sem távozhat senki üres kézzel. A délután kettőtől, este nyolcig tartó workshopokon rengeteg nélkülözhetetlen fesztivál kellék készíthető. A Medence csoport RE-KONCEPT és Szék-készítő workshopokat indít, ahol molinóból magadnak készítheted el divatos és környezetbarát táskádat, vagy éppen napozószékedet. A KÉK (Kortárs Építészeti Központ) kitelepülésénél a Sziget közösségi kertjéhez járulhatsz hozzá ültetéssel, míg az Unicorn Factory sátrában saját unikornis kulcstartót önthetsz gipszből, de ki is festheted magad. A Nyitott Faműhelynél különböző fa eszközöket fabrikálhatsz magadnak, míg máshol saját fesztivál vászontáskádat is megalkothatod. Az ArtZone visszatérő vendégeként ezúttal is különféle programokkal vár az AGORA és a Magyar Mozgó Képtár, és a Kisképző mellett idén először, a Magyar Képzőművészeti Egyetem is helyet kapott az ArtZone-ban.

Ma a Nagyszínpad első két előadója ezúttal az érzelmesebb, szívhez szólóbb vonalat követik: 16 órától az Egyesült Királyság legsikeresebb jazz előadója, a multiinstrumentalista Jamie Cullum játszik, őt pedig a már visszatérő Tom Odell követi, aki egy szál zongorával és lenyűgöző, karizmatikus előadásmódjával garantáltan le vesz bennünket a lábunkról. A romantika után kissé vadabb vizekre evezünk a skót Biffy Clyro-val, akik jelenleg Ellipsis című új lemezükkel turnéznak, az este fő fellépője pedig Wiz Khalifa lesz. A rapper jegyzi a világ egyik legsikeresebb dalát YouTube-on, a Paul Walker emlékére írt számát, a nagyágyú rapper emellett jelenleg új lemezén dolgozik, melyről remélhetőleg mi is hallhatunk már egy-két szerzeményt. A tánc biztosan nem marad el ezúttal sem.

"Nagyon meg vagyok lepődve, nagyon jó érzés, ezek után biztosan itt leszek minden Szigeten. Azért a mínusz egyedik napra jöttem ki, mert nagyot akartam bulizni a Pink-koncerten. Leginkább a rockzenét szeretem" - mondta az MTI-nek Juhász Evelyn, aki 22 éves lesz és Erdélyben egyetemista. Fotó: MTI A szerencsés nyolcmilliomodik szigetelő szerdán 14 óra 30 perckor érkezett a fesztivál pénztárához átvenni napijegyét - örökbérlet lett belőle. Emellett Gerendai Károly azt is megígérte neki, hogy szerdán este találkozhat a nap fő fellépőjével, Pinkkel a nagyszínpad mögötti backstage-ben.

HétfőElőször is azzal kezdenénk, hogy képeket mutatunk a Hurts vasárnap esti csodálatos koncertjéről, és hamarosan jön a beszámoló is:Addig is a mai kínálat:Az utolsó előtti nap is hemzsegni fog a Sziget a világsztároktól: Budapestnek szerenádozik George Ezra, visszatér Magyarországra az immáron nagyszínpadossá érett Glass Animals, pörgős bulit csap a Two Door Cinema Club, míg az estét a Major Lazer őrült triója zárja. És a sornak még közel sincs vége!George Ezrara, a tehetséges énekes-dalszerzőre először 2013-ban figyeltünk fel, amikor egyszer csak feltűnt ez a bristoli srác, aki Budapestről énekel dalt, úgy, hogy előtte sosem járt erre. Szerencsére azóta ezt többször is bepótolta, most pedig a Nagyszínpadon játszik 16 órától. Utána a Glass Animals lép fel, akik az elmúlt két év talán egyik legizgalmasabb zenekara. Zenéjük érdekes táncos elegye a pszichedeliának, az elektrónak, a hip-hopnak és az indie-nek, egy örvénylő tarka egyveleg, amire tavaly megjelent How to Be a Human Being című albumuk is bizonyít. Az este headlinere a Major Lazer lesz, s előttük a Two Door Cinema Club pörget fel indie-rockos, funkos zenéjükkel.Az A38 Sátrat sem érdemes kihagyni Mac DeMarco gitár és szinti köré épített laza, popos dalait, a Jagwar Ma pszichedelikus dance muzsikáját vagy Vince Stapleskaliforniai rapjét.A Telekom Arénában EDX, Bakermat, Don Diablo, Bassjackers és Andro nyomja a négynegyedet, míg a partyzene másik szentélye, a Colosseum fellépői között pedig olyan nevek szerepelnek, mint Michal Breeth, Confidns, Anna vagy éppen Matador.Az Európa Színpad ezúttal sem okoz csalódást: az osztrák Mother’s Cake dögös rockkal, a spanyol ZOO pörgős rappel, míg a francia Naaman laza reggae dalokkal érkezik, míg éjjel az olasz Cosmo elektroszettje zárja a sort.Azok, akik a hazai hangokat keresik, a Petőfi Rádió – Telekom VOLT Fesztivál Színpadnál a Massza, a Mörk, a NAZA, az Esti Kornél, az Irie Maffia és a Vad Fruttikképében megtalálhatja. Utánuk pedig a népszerű Necc Party-n énekelhetjük együtt a 90-es évek ciki slágereit.A Szigeten tényleg mindenféle zenei stílus helyet kap és ezt nem csak a könnyűzenére értjük. A Papageno Klasszikus, Opera és Jazz Színpad ugyanis igazi kuriózum a Szigeten, ahol kórusokat, áriákat és szimfonikus zenekart is hallhatunk. Idén vanKodály Zoltán halálának 50. és születésének 135. évfordulója, tiszteletére pedig minden nap kórusok nyitják a programot. Ma 16 órától az Octovoice Énekegyüttest hallhatjuk, majd Göncz Renáta és Magyaróvári Viktor projektje, a Kayamar zenéje csendül fel, ahol a két művész egy looper pedállal idéz meg egyszerre egy teljes zenekart és a mindenki által ismert popslágereket acapella feldolgozásban.Az Operaház művészei öt éve vendégeskednek a Szigeten. Az évforduló apropójánAczél András rendező az elmúlt öt év legsikeresebb áriáit és a legnépszerűbb muzsikusokat hívta segítségül és az operaénekesek még a közönséget is megénekeltetik majd. A színpad nevéhez hűen természetesen a jazz sem marad ki a sorból, ma este a csodálatos hangú Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint jazzgitáros páratlan összhangját hallhatjuk. Ezen a helyszínen egy új, kísérleti program is indult idén: a Cine Concertlényege, hogy némafilmes vetítések mennek, mialatt élő zenei kíséret szól. A vetítőgépeken minden este egy-egy fekete-fehér, az 1910-es, ’20-as évekből származó némafilm fut, ma éppen Korda Sándor klasszikusa, Az Aranyember kerül a vetítővászonra.VasárnapSzombatA Nagyszínpadon a Lóci játszik zenekaron kívül egyetlen hazai fellépőként játszik ma délután a Halott Pénz, akik az elmúlt évek során dalaikkal méltán nyerték el a nagyszínpados fellépő rangot. Utánuk az Ausztrál rap díva, Iggy Azalea érkezik, aki Rita Ora helyére ugrott be. A modell-rapper csaj a Work, a Change Your Life és a My Worlddalokkal lett igazán ismert, de az idén megjelent Mo Bounce-szal és fenékrázós klipjével is hasít. A buli táskát a Galantis, svéd elektronikus dance dj duó pakolja még jobban tele, végül pedig Macklemore & Ryan Lewis durrantja el a partyágyút.Mindeközben a lendületes ír rock kvartett, a The Strypes szól majd az A38 Sátorban 18.30-tól, 17. nagylemezével térnek vissza a kaliforniai punk úttörői, a Bad Religion, játszik az izlandi GusGus és a Crystal Fighters is visszatér „folktronicus" – azaz a folkot és elektronikát keverő - zenéjével.Az Arénában ma Oliver Heldens, tehetséges elektronikus tánczenei producer és barátai felelnek a partyért, itt lesz Danny Howard, Throtle, Deepend és a Digital Farm Animalsis.A Világzenei Színpadon a Goran Bregovic Wedding and Funeral Band táncoltat meg mindenkit, de a Besh O Drom koncertjén is pöröghetnek majd a szoknyák. A Petőfi Rádió – Telekom VOLT Fesztivál Színpadon ma többek között a Fran Palermo junggle rockjára, a Szabó Balázs Band hegedű rock and rolljára és a Brains őrületes drum and bass muzsikájára rúghatjuk a port, este pedig a Sziget és a VOLT Fesztivál szervezőinek DJ szettje szól majd, a Fülöp, Lobenwein, Muraközy alkalmi DJ trió prezentálásában.És ha már miénk az egész nap a Szigeten érdemes szétnézni a nem zenei programok között is. Az Art Of Freedom visszatérő pályázói, a 15.000 PET palackból sárkányt építő Vajda Kreatív Csoport idén is kitett magáért: a sárkány mellett építettek foszforeszkáló CD-pókot, gumiabroncs szülinapi tortát, különböző mesefigurás székeket és egy Harry Potteres társasjátékot is, ahol mindenféle vicces feladatot teljesítve juthatunk el a célig. Ha pedig kedvet kaptunk a játékhoz a Sakksátorban minden nap zajlanak a mérkőzések, de lehet dartsozni, Xboxozni és különböző, klasszikus táblajátékokkal is játszani a Gamelandhub sátorban.Pénteken a Mando Diao nyitja a nagyszínpad programját délután 4 órakor, majd a zászló party után Rudimental Live, PJ Harvey és a Kasabian a kínálat. Részletes programbontás itt >> Már a nyitónapon lejártuk a lábunkat a Szigeten, de még így sem láttuk a negyedét sem a tervbe vett dolgoknak - a fesztivál egész egyszerűen gyönyörű és tele jobbnál jobb programokkal. Állandó problémánk az időhiány, így most egy kicsit taktikát változtattunk. Picit később jövünk a hangulatjelentéssel, gyűjtjük az élményeket. :)A Sziget nyitó napján egymás után érkeztek a hollywoodi filmsztárok a fesztiválra. Úgy tűnik, míg az Egyesült Államokban a Coachellára járnak a filmcsillagok, addig Európában a Szigetet választották.Azt már megszokhattuk, hogy a hazai celebek sosem hagyhatják ki a Szigetet, mostanra azonban hollywoodi sztárok sora is felfedezte magának kedvenc fesztiválunkat, így a Szigeten nem csak a színpadon adják egymás kezébe a mikrofont a sztárok, de már a közönség soraiban is egyre több csillagot fedezhetünk fel.Felbukkant például, aki szeptemberig beköltözött Budapestre és gyakorlatilag beleszeretett a magyar fővárosba és testőrök nélkül, folyamatosan járja a várost, amit gyönyörűnek tart. Tegnap azonban azt is megtudta, milyen is a kontinens egyik legnagyobb fesztiválja, ugyanis ott volt a Szigeten, feleségével,-szal együtt. Szintén kinézett a Szigetre a Miami Vice Larry Zito nyomozójaként, a Vasember 2 forgatókönyvirójaként vagy Jennifer Aniston férjeként – ki mit választ - ismert. És eljött a számos filmből, korábban Az ismeretlen Drakulából vagy a Három testőr Aramisaként ismert, mostanában pedig a Szépség és a Szörnyeteg Gastonjaként címlapokra kerültis.Idén a Nagyszínpad abszolút nyitókoncertje a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató győztese, alesz délután 4 órától, akiket a bosnyákkövet. A csapat őrületes táncos bulijairól híres, balkáni és ska dallamaik biztos, hogy bemelegítik az elhanyagolt fesztiválizmokat. Őket a már visszatérőnek számító kanadai punk banda, aköveti, az este legjobban várt koncertje azonban minden bizonnyalshow-ja lesz. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő tavaly karácsonykor hozta világra második gyermekét, de máris ismét útra kelt és kevés idei koncertje egyikének éppen a Szigetet választotta.