Szigorú marad a magyar drogellenes szabályozás

Bár sokan ma is a drogliberalizációért küzdenek, a kormány továbbra is szigorúan fellép a kábítószerekkel szemben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdán az MTI-nek.



A kormány 2010 óta minden területen a lehető legnagyobb szigorral lép fel a kábítószerekkel szemben. A 2013-tól hatályos büntető törvénykönyv Európa egyik legszigorúbb szabályozását vezette be a kábítószereknél is, és bezárt több kiskaput is kábítószer-kereskedők előtt - emelte ki az államtitkár.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi években kiemelt feladat az úgynevezett dizájnerdrogok (új pszichoaktív anyagok) elleni fellépés. Ezek jegyzéke, tiltólistája folyamatosan bővül a dizájnerdrogok elleni küzdelem, valamint az előállítókkal és terjesztőkkel szembeni gyors és hatékony fellépés érdekében.



Fontos intézkedésnek nevezte, hogy 2015 óta az új pszichoaktív anyagok jegyzékét nem kormányrendeletben, hanem miniszteri rendeletben határozzák meg, így a drogpiac változásait Európában a leggyorsabban követő szabályozással küzdenek a kábítószerek ellen. Az új pszichoaktív anyagok jegyzékére már több mint 70 anyag került fel - mondta Rétvári Bence.



Az államtitkár az mondta: a kormány célja, hogy megvédje a fiatalokat az egyik legnagyobb veszélytől, a kábítószer-függőségtől, így a megelőzésnek kulcsszerepe van. Sok prevenciós programot indítottak, 6 milliárd forintból megvalósult a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális fejlesztése, 3 milliárd forintot fordítottak megelőzési programokra, valamint több mint 2 milliárd forint jutott az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésére.



A droghasználat kialakulásának megelőzése és visszaszorítása a célja továbbá annak a 1,9 milliárd forintos programnak is, amellyel a gyermekvédelmi szakellátási intézményeket segítik. A felsoroltak mellett több szociális ellátórendszert fejlesztő program járul hozzá a hatékony drogellenes fellépéshez - mondta az államtitkár.



Rétvári Bence hangsúlyozta: a kormány továbbra is következetesen fellép a kábítószer-használattal és -kereskedelemmel szemben, és nem enged semmilyen liberalizáló törekvésnek, mivel a fiatalok egészséges fejlődését veszélyeztetné.