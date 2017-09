Szijjártó: 33 külügyminiszteri tárgyalás, 12 államközi megállapodás az ENSZ-közgyűlés alatt

A tárcavezető - aki Hanoiban nyilatkozott, ahová az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar delegáció tagjaként érkezett - a megállapodások közül kiemelte a diplomáciai kapcsolatok felvételét Palauval - ahol Mindszenty József bíborosról elnevezett iskola működik -, valamint a Tádzsikisztánnal kötött beruházásvédelmi megállapodást, amelyet kifejezetten fontosnak tart, mivel magyar cégek a vízgazdálkodás és a gyógyszeripar területén komoly érdeklődést mutatnak a tádzsik piac iránt.



A kirgiz diplomáciai akadémia és a magyar Külügyi és Külgazdasági Intézet közötti, szakértői csereprogramot megvalósító megállapodásról is beszámolt Szijjártó Péter, aki szerint ez a magyar visegrádi elnökség egyik fontos célkitűzésének, a Közép-Európa és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok építésének szakértői megalapozását jelenti.



Megegyezés született továbbá Magyarország és Ecuador között a diplomaták családtagjainak munkavállalásáról, Bosznia-Hercegovinával pedig a turisztikai együttműködésről - közölte.



Tájékoztatott arról is, hogy Moldovával a kölcsönös katasztrófavédelmi képzésekről és egyes katasztrófák esetén a segítségnyújtás biztosításáról szóló egyezményt kötöttek.



Laosszal diplomatacsere-programról szóló megállapodást írtak alá - amely alapján 15-15 napra fogadják egymás diplomatáit a külügyminisztériumok -, Jordániával pedig a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességét rögzítették - sorolta a miniszter, hozzátéve, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel pedig arról született megegyezés, hogy kölcsönösen elismerik az egymás országaiban kiállított jogosítványokat.



Emellett három oktatási megállapodást is aláírt New Yorkban. Ezek értelmében Magyarország ösztöndíjat biztosít évente 75 ecuadori, 35 Fülöp-szigeteki és 50 libanoni diáknak - mondta el Szijjártó Péter.