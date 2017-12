Szijjártó: a Közel-Kelet és Afrika biztonsága szorosan összefügg Európa biztonságával

Sem a Közel-Keletnek, sem Afrikának nincs szüksége arra, hogy tömegek, százezrek járkáljanak keresztül-kasul országokon, hiszen ez további destabilizációt tud okozni

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) az európai uniós tagállamok külügyminisztereinek ülésén az Európai Tanácsnak otthont adó brüsszeli Európa-épületben 2017. december 11-én.

Fotó: MTI/AP/Virginia Mayo

A Közel-Kelet és Afrika biztonsága rendkívül szorosan összefügg Európa biztonságával; a térségben továbbra is nagy az instabilitás, és ez újabb migrációs hullámmal fenyegethet a jövőben - emelte ki Szijjártó Péter hétfőn, az európai uniós tagországok brüsszeli külügyminiszteri tanácsülésének szünetében tartott sajtóértekezletén.Sajtóértekezletén a külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harc jól halad, a terrorizmus azonban más formákban újraszerveződik és új területeket próbál meghódítani.A helyzet megerősíti eddigi politikánk helyességét, el kell kerülni továbbra is mindenféle biztatást a migrációra, ugyanis az veszélyt jelent Európára, illetve a származási és a tranzitországokra egyaránt - mondta Szijjártó.- fogalmazott.

Kiemelte: a segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, a gazdaságfejlesztési programok indításához ezért Magyarország megad minden támogatást. Emellett az EU-nak valódi segítséget kell nyújtania a határvédelem terén, továbbá támogatni kell a keresztény közösségeket, és erősíteni kell a békefenntartói tevékenységet a régióban.Utóbbi kapcsán a tárcavezető rámutatott, Magyarország a méretéhez képest jelentős erőkkel vesz részt a békefenntartó missziókban, a kormány pedig mérlegeli, hogy miként tudja jövőre bővíteni a szerepvállalását a mali misszióban. Hozzátette azt is, jelenleg 976 afrikai hallgató tanul az országban ösztöndíjprogramok keretében.Az uniós külügyminiszterek délelőtt közel két és fél órán keresztül tárgyaltak Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel.Szijjártó elmondta, hogy a találkozón egyik fél álláspontja sem okozott nagy meglepetést, és noha voltak kemény kérdések, az ülés jó hangulatban, ellenségeskedés nélkül zajlott.Aláhúzta: a kormány szerint mielőbb sort kellene keríteni az EU-Izrael társulási tanács ülésére, mivel ezt meglehetősen régen hívták össze utoljára. Mint mondta, nem szabad, hogy bizonyos politikai nézetkülönbségek túszul ejtsék a gazdasági együttműködés fejlesztését, Izrael ugyanis élen jár a digitalizációban, az innovációban, Európának pedig egyértelmű érdeke a kooperáció elmélyítése. Emellett a terrorizmus elleni együttműködés bővítése is kulcsfontosságú mindkét fél számára - vélekedett.