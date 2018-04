Szijjártó: a magyarok nem kérnek a bevándorláspárti, liberális politikusok kioktatásából

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar emberek nem kérnek a bevándorláspárti, liberális politikusok kioktatásából. Szijjártó Péter arra reagált, hogy a Globe and Mail kanadai liberális napilap cikket közölt Stephen Harper korábbi miniszterelnök, a Nemzetközi Demokrata Unió (IDU)elnökének a Fidesz-KDNP választási győzelméhez fűzött gratulációjáról. A cikk szerint az üzenet általános ellenérzést váltott ki a "politikai körökben" és "többeknél". A lap idézi Marco Mendicino liberális parlamenti képviselőt, az igazságügyi minisztérium politikai államtitkárát, aki szerint a kanadaiak "sokkolónak fogják találni", hogy Stephen Harper gratulált Orbán Viktor újraválasztásához, "tudván, hogy a miniszterelnök az etnikai tisztogatások szégyentelen támogatója Európában", "démonizálja a menekülteket", valamint "számos antidemokratikus intézkedést hozott a szabad sajtó, a független bíróságok és a demokratikus értékek ellen, ami tökéletesen ellentétes azokkal az alapvető értékekkel, amelyekért Kanada kiáll".A magyar külügyminiszter mindezzel kapcsolatban az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében kiemelte: az államtitkár felháborodott azon, hogy egy korábbi kanadai miniszterelnök gratulált Orbán Viktornak a választási győzelméhez. "Ismerjük ezt a liberális gőgösséget, ha ők nyernek, minden rendben, és demokrácia van, ha viszont veszítenek, akkor már nincs demokrácia" - fogalmazott.Mint írta, "a kanadai liberális államtitkár úgy gondolja, hogy a magyar emberek sorsáról nem a magyar embereknek kell dönteniük, hanem neki". A magyar emberek azonban nem kérnek a bevándorláspárti, liberális politikusok kioktatásából, a magyarok demokratikus választáson Orbán Viktor és a bevándorlást elutasító, nemzeti kormány mellett döntöttek - mutatott rá.Szijjártó Péter közölte: az államtitkár "etnikai tisztogatással" is vádolja Orbán Viktort, ez elfogadhatatlan, és azt mutatja, hogy "a liberális politikus nemcsak nagyképű és gőgös, hanem hazudik is". A magyar kormányt az elmúlt években már többen vádolták "etnikai tisztogatással" pusztán azért, mert megvédi a magyar embereket az illegális bevándorlóktól - hangsúlyozta. Hozzátette: "azok közül, akik bennünket vádoltak, ma már senki sincs pozícióban, mindannyian bukott politikusok lettek".A tárcavezető kiemelte: a magyar kormány továbbra is a magyar emberek biztonságát tartja szem előtt, és semmilyen külföldi nyomásgyakorlásnak nem enged; "illegális bevándorló ide nem jöhet be".