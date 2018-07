Szijjártó: a visegrádi négyek komoly sikert értek el az EU-csúcson

Kifejtette, amellett, hogy Magyarország ne legyen bevándorló ország, maradjon magyar ország, megpróbáljuk elérni, hogy Európa európai maradjon, ragaszkodjon gyökereihez, hagyományaihoz, örökségéhez, amelyek a legerősebb kontinenssé tették egykor.

A visegrádi négyek a soros elnökségét betöltő Magyarország miniszterelnökének vezetésével komoly sikert értek el azzal, hogy az EU-csúcson elfogadott határozat már teljesen más értelmezési keretben foglalkozik a migrációra adandó válaszokkal, mint az elmúlt három évben - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.Kiemelte, az elmúlt három évben a vita képmutató és dogmatikus módon arról zajlott, hogy melyik európai uniós tagország milyen mértékben adja fel a saját szuverenitását. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a migrációt kiváltó okok egyáltalán nem szűntek meg - mondta Szijjártó Péter, hozzátéve: a migrációs folyamatok zajlanak, a nyugat-balkáni útvonalon egyre többen érkeznek, a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) továbbra is szervezik a bevándorlókat együttműködve az embercsempészekkel. Továbbra is ott van Észak-Afrikában és a Közel-Keleten mintegy 30-35 millió ember, akik az élethelyzetüknél fogva bármikor dönthetnek úgy, hogy Európa irányába indulnak.Szijjártó Péter hangsúlyozta, a migráció mint veszély továbbra is létezik, az viszont tény és a visegrádi országok nagy sikere, hogy a migráció kezelésére vonatkozó európai nézetek egyértelműen a közép-európai álláspontok irányába tolódtak. A miniszter rámutatott, jól látszik, hogy óriási nemzetközi erők mozdultak meg az elmúlt években hatalmas nemzetközi finanszírozási háttérrel annak érdekében, hogy az európai népesség összetételét megváltoztassák. Erről szól a Soros-szervezetek tevékenysége, törekvése, illetve az Európai Parlament néhány képviselőjének tevékenysége, és sajnos sokszor az Európai Bizottság döntései is ebbe az irányba mutatnak - jegyezte meg Szijjártó Péter.Szerinte a nemzetközi szervezetek a következő időszakban sem fognak nyugodni, a jövőben is mindent meg fognak tenni azért, hogy eredeti céljukat elérjék, Európát poszt-keresztény, poszt-nemzeti időszakba léptessék. A legfontosabb feladat, hogy mindettől Magyarországot, Közép-Európát és lehetőség szerint egész Európát megvédjük - emelte ki a miniszter.Szijjártó Péter elmondta, a visegrádi négyek helyzete egyre stabilabb, együttműködésük mind szorosabb és erősebb. A nemzetközi erők támadásai valószínűleg még elvakultabbá válnak azt követően, hogy az EU-csúcson más irányú határozatot fogadtak el, mint amilyet az európai népességet kicserélését célul tűző NGO-k látni akartak. Fontos, hogy a következő időszakban ne csak a visegrádi csoporton belül működjenek együtt hatékonyan, hanem a hasonló álláspontot képviselő többi országgal is. Utalt arra, hogy az osztrák kancellár az EU-csúcs előtti héten Budapesten járt, illetve folyamatos a konzultáció az olasz kormánnyal "és a bajor testvérpártokkal is".Emlékeztetett rá, hogy Németország első számú gazdasági partnere Magyarországnak, az itt lévő külföldi működő tőke 28 százaléka Németországból érkezett, a mintegy 6 ezer Magyarországon működő német vállalat összességében 300 ezer magyar munkavállalót foglalkoztat, Németországba irányul a teljes magyar export 27 százaléka. A magyar gazdaság teljesítményét alapvetően határozza meg a német kapcsolat, a migrációval összefüggő európai politikai helyzet pedig minden ilyen találkozó jelentőségét alapból is megnöveli - fogalmazott Szijjártó Péter.