Szijjártó: az unión kívül Amerika Magyarország első számú export piaca

Szijjártó Péter hangsúlyozta: 1710 amerikai vállalat mintegy százezer embert foglalkoztat Magyarországon.



Hozzátette, a Dana új beruházása, amely a vállalat központi európai fogaskerékgyára lesz, reményei szerint tovább erősíti majd a magyar-amerikai gazdasági együttműködést.



A miniszter beszélt arról is, hogy Amerikából nagyon sok olyan politikai változás indul ki, amelyeknek komoly világgazdasági hatásai vannak. Példaként említette, hogy jóval "patriótább politikát folytat majd a jövőben", amely a magyar kormány szerint teljesen normális. A világ országainak éppen ezért az a legfontosabb feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, amely által a legvonzóbb, a legjobb és a legversenyképesebb befektetési környezetet hozzák létre - mondta. Magyarország kormányának is ez a célja és ebbe jól illeszkedik a Dana legújabb fejlesztése, amelyet a kormány 2,9 milliárd forinttal támogat - hangoztatta.



Hozzáfűzte, ezért vezették be Európa legalacsonyabb társasági adóját, jelentős mértékben csökkentették a munkáltatók által fizetett szociális adót, az idén 27-ről 25 százalékra, jövőre pedig 22-ről 20 százalékra.



Bevezettek egy új adókedvezményt, amelynek értelmében a vállalatok a kutatás-fejlesztésre költött összegnek a dupláját vonhatják le az adóalapjukból. Úgy vélte, a digitális fejlesztési programban Magyarország legalább két évvel megelőzi az EU-t, mert jövőre másodpercenként legalább harminc megabit sebességű internet elérés válik lehetővé az országban, 2020-ra pedig az ország nagyobbik felében az internetelérési sebesség száz megabit lesz a tervek szerint.



Szijjártó Péter kiemelte azt is, hogy az autóipar továbbra is zászlóshajója a hazai gazdaságnak, tavaly 7874 milliárd forint termelési értéket állított elő, amely minden korábbi rekordot megdöntött. Idén januárban pedig további hét százalékkal növekedett. Az ágazatban 154 957 ember dolgozik.



Beszélt arról is, hogy a nagy beruházások nemcsak az adott országnak, hanem a környező államoknak is fejlődési lehetőséget nyújtanak a beszállítókon keresztül. Példaként hozta fel Szlovákiát, amellyel a közelmúlt történelme során "soha nem volt olyan jó és kiegyensúlyozott a kapcsolat, mint ma".



A Dana Hungary Kft. az amerikai Dana cégcsoport tagja, a cég 2005 óta van jelen Magyarországon, Győrben három gyára van, ahol mintegy hatszáz embert foglalkoztat.



Bob Pyle, a Dana Light Vehicle Driveline Technologies elnöke arról beszélt, hogy a negyedik gyárral további kétszáz embert foglalkoztatnak majd, és a cég ezzel a megyeszékhely második legnagyobb foglalkoztatója lesz. A cég központi európai fogaskerékgyárával pedig az európai gépjárműipar növekedését segítik.



A cégcsoport a világ hat kontinensén 34 országban mintegy 27 ezer embert foglalkoztat. Februárban Ausztráliában már megnyitottak egy új gyárat, s ebben az évben Kínában és Amerikában is üzemet építenek.



Arjan Birk, a Dana Light Vehicle Driveline Technologies európai ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a győri gyár földmunkálatai már elkezdődtek, és őszre elkészül az üzem. A termelés jövő év januárjában indul. Több mint ötvenezer kerékhajtás-egységet állítanak majd elő, de a tervek szerint a jövőben teljes hajtótengelyeket is készíthetnek.



A Dana Hungary Kft. partnerei közé tartozik mások mellett a Land Rover, a Volkswagen, a Jaguar, a Deere, a Ford, a General Motors és a Manitou.



Az Igazságügyi Minisztérium adatai szerint a vállalat nettó árbevétele 2015-ben 225 millió euró volt, amely 25,4 millió euróval haladta meg az előző évi árbevételt. Üzemi eredménye 16,1 millió euró volt, amely 6,8 millió euróval haladta meg a 2014. évit. A tavalyi adatok egyelőre nem ismertek.