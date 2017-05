Szijjártó: csak a magyar határvédelem jelent megoldást

Az elmúlt időszakban csak a rendkívül szigorú magyar határvédelem és a kerítés a szerb-magyar határon jelentett megoldást az illegális migrációval szemben - mondta a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.



Szijjártó Péter közölte: a migrációs nyomásnak még nincs vége, bizonyítja ezt, hogy Olaszországba idén eddig már több mint 50 ezer illegális bevándorló érkezett, ami 47 százalékkal több mint a tavalyi év azonos időszakában, Romániába pedig 1054 migráns lépett be, ami 70 százalékos emelkedést jelent.



Szólt arról is, hogy a jövőre nézve több nyugtalanító tényezővel is számolni kell. Beköszöntött például a jó idő, ilyenkor mindig nő a migrációs nyomás. Problémát jelent, hogy az EU és Törökország közötti migrációs megállapodás törékeny, mert az európai vezetők folyamatosan bírálják Törökországot, miközben a kontinens biztonságát a török elnök kezébe helyezték. Emellett aggodalomra ad okot az instabil belpolitikai helyzet Macedóniában, mivel nem tudni, hogy az új politikai vezetés képes lesz-e vagy akarja-e majd a korábbi határvédelmi tevékenységét folytatni - sorolta Szijjártó Péter. Az Európai Unió (EU) pedig ahelyett, hogy megoldást keresne a problémára, nyomást helyez azokra, akik a helyzetet megoldották vagy van elképzelésük a megoldásra - mondta a miniszter.



Néhány héttel ezelőtt Soros Györgyöt állam- és kormányfőknek kijáró tisztelettel fogadták Brüsszelben, ezt követően az Európai Parlament meghozta a "Soros-jelentésről" szóló döntését. Megdöbbentő, hogy ilyen kihívásokkal teli időszakban, amikor az energiabiztonsággal, a Brexittel vagy az ukrajnai helyzettel kellene foglalkozni, az Európai Parlament (EP) elfogad egy olyan határozatot, amelyben a terrorizmusért 10 évre elítélt Ahmed H. nevű szír migránst védelmébe veszi - mondta Szijjártó Péter utalva arra, hogy múlt hét szerdán megszavazta az EP az uniós szerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítását Magyarországgal szemben.



Ez az "európai önsorsrontás újabb kifejeződése" - tette hozzá.



Szijjártó Péter elmondta azt is: ha úgy látják, hogy a nyugat-balkáni útvonal Romániába tevődik át, akkor kiterjesztik a határvédelmet és elkezdik építeni a kerítést a magyar-román határon is. Erről folyamatosan egyeztetnek a román vezetéssel - fűzte hozzá.



Arra a kérdésre, hogy sajtóhírek szerint a franciaországi Calais-nál migránsok támadtak meg egy magyar diákokat szállító autót, a miniszter azt mondta, elfogadhatatlan az eset, és ebből is látszik, hogy Európában a biztonsági helyzet folyamatosan romlik.



Hozzátette: hivatalos tájékoztatást nem kaptak a külképviseletek az esetről, csak a médiából szereztek róla tudomást. A miniszter arra kérte a külképviseleteken dolgozókat, hogy próbálják meg felvenni a kapcsolatot az intézmény vezetőjével, és szükség esetén segítsenek a csoportnak.