Szijjártó: egyetlenegy migránst sem fogadtunk be

A menekültek Genfi Egyezmény alapján való befogadása, valamint a tömeges illegális bevándorlás közötti különbséget hangsúlyozta a Magyar Hírlap szombati számában megjelent interjúban Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte: "mi egyetlenegy migránst sem engedtünk be, és egyetlenegyet sem fogunk beengedni".



Kifejtette: Magyarország minden nemzetközi megállapodást betart, ilyen a schengeni külső határok védelme és a Genfi Egyezmény is. Azok, akik oltalmazotti státuszt kaptak, a törvényeket betartva adták be kérelmüket, amit a hatóságok a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően elbíráltak. Aki oltalmazotti státuszt kapott, addig itt maradhat, amíg hazájában fenyegetettségnek van kitéve, de a veszély elmúlta után haza kell térnie - ismertette a miniszter.



Hangsúlyozta, hogy mindennek semmi köze sincs a tömeges illegális bevándorláshoz, "a kettő összekeverése rendkívül hazug, tisztességtelen magatartás", a Genfi Egyezmény ugyanis nem vonatkozik a tömeges illegális bevándorlásra, és semmi köze sincs a betelepítési kvótához sem.



"A mi álláspontunk világos: mi egyetlenegy migránst sem engedtünk be, és egyetlenegyet sem fogunk beengedni, mert Magyarországra illegális migráns nem jöhet be. Pont. Ezért építettünk kerítést, ezért költöttünk egymilliárd eurót határvédelemre, és ezért ellenezzük a kvótát" - fogalmazott a miniszter.



Szijjártó Péter a Magyar Hírlapnak beszélt arról is: komoly lehetőség kínálkozik a magyar-amerikai politikai kapcsolatok újjáépítésére. Mint mondta, eddig a kapcsolatok három pilléréből a gazdasági és a védelmi remekül működött, "a politikai viszont borzasztóan rosszul". Most azonban Wess Mitchel személyében olyan külügyi államtitkárt neveztek ki, aki stratégiai jelentőségűnek tartja az amerikai-közép-európai kapcsolatokat.



Elmondta: washingtoni útja során többórás megbeszélést folytatott Wess Mitchellel, akivel végre valódi külügyi, kétoldalú kérdésekről tárgyaltak. "Az elmúlt nyolc évben most először éreztem azt, hogy korrektül, a kölcsönös tisztelet talaján állva, fontos partnerként tekintettek ránk, nem úgy, mint egy kicsi közép-európai országra, amelynek a képviselője kioktatásért ment Washingtonba. Ez teljesen új hozzáállás." - mondta a külügyminiszter.