Szijjártó: Európának meg kell tudnia védeni külső határait

"A segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, tehát a migránsok származási országaiban kell fejlesztési programokat végrehajtani annak érdekében, hogy elejét vegyük az újabb migrációs hullámnak" - húzta alá.



Szijjártó Péter migrációról, energiabiztonságról és együttműködésről tárgyalt a szlovén fővárosban Miro Cerarral. A magyar tárcavezető a nap folyamán Marjan Sarec szlovén kormányfővel közösen nyitja meg a ljubljanai könyvvásárt, amelynek idén Magyarország a díszvendége.



A két miniszter méltatlannak és elfogathatatlannak tartja, hogy Ausztria mind az osztrák-magyar, mind az osztrák-szlovén határon ismételten határvédelmi intézkedéseket léptetett életbe. "Ennek az osztrák intézkedésnek mind a jogi, mind a ténybeli alapja hiányzik" - szögezte le. Jogilag a schengeni szerződéssel összeférhetetlen, másrészről pedig Magyarország és Szlovénia is komoly erőfeszítésekkel védi az Európai Unió (EU) küldő határait, Magyarország például egymilliárd eurót költött az elmúlt három évben határvédelemre - tette hozzá. Szlovén kollégájával úgy vélték: amennyiben az osztrákok még biztosabbak akarnak lenni abban, hogy a migránsok nem érkeznek Ausztria területére, akkor sokkal inkább az EU szlovéniai és magyarországi külső határainak védelmében kellene, hogy segítséget nyújtsanak.



Az infrastrukturális kérdésekkel kapcsolatban Szijjártó Péter kiemelte, hogy a magyar és a szlovén energiabiztonság növelése érdekében felgyorsítják a két ország közötti gázvezetékek összeköttetésének megépítését, és 2023-ra szlovén oldalon is kiépül az az infrastruktúra, amelynek nyomán Magyarország számára elérhetővé válik az olaszországi cseppfolyósított földgázterminál (LNG). Továbbá - tette hozzá - 2021-re befejeződik szlovén oldalon a Magyarország és Szlovénia nagyfeszültségű távvezetékeit összekötő villamoshálózat. A két beruházással Magyarország energiabiztonsága jelentősen javulni fog - húzta alá.



A miniszter utalt arra is, hogy jövő év tavaszára két új határkeresztező utat adnak át, egyet Lendvadedesnél és egyet Orfalunál, és elkészült a Rédics-Lendva vasútvonal fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, amelyet - mint mondta - átadtak a szlovénoknak.



Szijártó Péter jelezte Cerarnak, hogy magyar költségvetési forrásból a jövő évben is meg fogják valósítani a muravidéki gazdaságfejlesztési programját, amelynek keretében egymilliárd forintot fognak szétosztani muravidéki kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére.



A biztonságpolitikai együttműködés példásan működik a két ország között, amelyet most még szorosabbra fűznek azzal, hogy Szlovéniával, Horvátországgal és Szlovákiával közösen egy közép-európai, többnemzetiségű hadosztályparancsnokságot hoznak létre a NATO-n belül - mondta a tárcavezető, majd hozzátette: Magyarország továbbra is fenntartja a légtérellenőrzést Szlovéniában, amit négy éve az olaszokkal közösen látnak el.



A két ország kereskedelmi kapcsolatai szépen alakulnak - jelentette ki a miniszter. Az idei évben eddig 13 százalékos a növekedés, ami annyit jelent, hogy az év végére a kétoldalú kereskedelmi forgalom meghaladja a 2,5 milliárd eurót - hangsúlyozta.



A koperi kikötő fejlesztésének projektjéről, amelyben Magyarország bár szeretett volna, mégsem vesz részt, Szijjártó Péter elmondta: Cerar tájékoztatta arról, hogy Alenka Bratusek jelenlegi közlekedési miniszter Magyarország részvételét kritizáló kijelentései nem tükrözik a szlovén kormány álláspontját. A külföldi részvételről a projektben még nem hozott döntést az új kabinet. Cerar elmondása szerint olyan megoldást fog javasolni, amely a két ország által eddig elvégzett előkészítő munkálatokat hasznosítani fogja - magyarázta a tárcavezető, aki - mint mondta - tudomásul vette ezt.