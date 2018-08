Szijjártó: fel kellene gyorsítani az EU bővítését

Az Európai Uniónak (EU) meg kellene hoznia egy fontos döntést: fel kellene gyorsítania a bővítési folyamatot - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten kedden. Szijjártó Péter hivatalában fogadta Tudor Ulianovschit, a Moldovai Köztársaság külügy- és európai integrációs miniszterét. Egyeztetésüket követően a felek sajtónyilvános előadást tartottak Magyarország nagyköveteinek az őszi misszióvezetői értekezlet keretében.Beszédében Szijjártó Péter kiemelte, hogy a kormány álláspontja szerint az EU akkor tud hosszú távon újra versenyképes lenni, ha képes nem csupán a napi problémákkal foglalkozni, hanem túltekint a horizonton, stratégiai kérdésekben is értelmes döntéseket hoz.Azt mondta, hogy komoly kihívásokkal néz szembe az unió, hiszen a máig megoldatlan migrációs válság párhuzamos társadalmakat, és minden korábbinál súlyosabb terrorfenyegetettséget hozott létre a kontinensen."Minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk" - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve: nem csökkennie, hanem növekednie kellene az uniós tagországok számának. Ezzel szemben 2019 lesz az első olyan év, amikor - a britek kilépésével - kisebb lesz a közösség.Ezt a folyamatot gyorsan meg kell fordítani - szögezte le. Ráadásul, Nagy-Britannia képviseli a közösség gazdasági teljesítményének egyhetedét, vagyis nem tesz jót a távozása - hangsúlyozta.Magyarország továbbra is az integráció felgyorsítását szorgalmazza, aminek egyik eszköze a keleti partnerség programjának szorosabbra fűzése. Szijjártó Péter a program egyik "éllovasának" nevezte Moldovát, amellyel vízumliberalizációs megállapodást kötött az EU.A magyar külpolitika néhány sarokpontját bemutatva hangsúlyozta: az unió komoly kihívásokkal néz szembe, hiszen a máig megoldatlan migrációs válság párhuzamos társadalmakat, és minden korábbinál súlyosabb terrorfenyegetettséget hozott létre a kontinensen.Felidézte a magyar álláspontot: a bevándorlókat nem szétosztani kell a tagországok között, hanem meg kell állítani az illegális bevándorlást, az illegálisan a kontinensen tartózkodókat vissza kell küldeni.Szijjártó Péter szavai szerint az Ukrajnában zajló küzdelem alapvetően nehezítette meg az EU kapcsolatát a keleti szomszédsággal.Arról is beszélt, hogy világkereskedelmi háború kezd kibontakozni, így most mindennél fontosabb Európa keleti és nyugati felének együttműködése a kölcsönös tisztelet talaján állva.Ha a keleti államok stabilak, segíteni tudnak megakadályozni a terrorizmus alapjául szolgáló ideológiák továbbterjedését, de az európai energiabiztonság is elképzelhetetlen a keleti partnerség nélkül - sorolta.Felidézte, hogy Moldovát, annak választási rendszerét sok bírálat érte az elmúlt időszakban, ugyanakkor utalt arra, hogy megkérdőjelezhető a kritikák megalapozottsága. Magyarország soha nem ad kéretlen tanácsokat más államoknak, nem mondja meg, milyen törvényeket kellene hozniuk, mert ez az ő döntésük, amit a magyarok tiszteletben tartanak - szögezte le. A kormány külpolitikájának általános sarokköve a tisztelet elvárása, egyúttal annak adása.Ha viszont valaki segítséget kér, akkor Magyarország lépéseket tesz, mint ahogyan a nyugat-balkáni államok EU-s integrációjának ügyét is felkarolta - folytatta.Szijjártó Péter kijelentette: nem tartják helyesnek, hogy az unió késlelteti a 100 millió eurós makrofinanszírozási támogatás kifizetését Moldovának.Közölte, hogy dinamikusan bővült a magyar-moldovai kereskedelmi forgalom: tavaly 8 százalékkal, 115 millió dollárra nőtt. A magyar gyógyszer-, hús- és bőripar egyik fontos exportcélpontja Moldova - sorolta.A tárcavezető bejelentette, hogy a Külügyi és Külgazdasági Intézet együttműködési megállapodást kötött a moldovai külügyminisztériummal.Tudor Ulianovschi felidézte, hogy Moldova elfogadta a szabadkereskedelmi megállapodást, illetve a vízummentességet az EU-val, évek óta dolgozik tehát a társulási szerződés megvalósításán, együttműködik az unióval. Az európai integráció számukra nem végcél, hanem eszköz arra, hogy jobbá tegyék az országukat - hangoztatta.Moldovának nehéz volt az utóbbi időszak, válságintézkedéseket kellett hozni, de a lehető legkényelmesebb életmódot szerették volna biztosítani az állampolgáraiknak - jelentette ki.Közölte, hogy most 4 százalékos a gazdasági növekedés, jövőre pedig 5 százalékosra számítanak. Így megfelelőnek nevezte az irányt. Tavaly több mint hatvanezer munkahelyet teremtettek, valamint javították az üzleti környezetet - jegyezte meg.Tudor Ulianovschi megköszönte a közelmúltban kapott magyar támogatást az ENSZ Közgyűlésében: a szervezet elfogadta az arról szóló határozatot, hogy a külföldi erőknek teljesen és feltétel nélkül ki kell vonulniuk Moldovából. "Magyarország ismételten a történelem jó oldalán áll" - fogalmazott.Úgy vélekedett, hogy jobban kell együttműködni a NATO-val.A moldovai miniszter arról is beszélt: nagyra becsülik, hogy a visegrádi négyek (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) prioritásként kezelték a közelmúltban a keleti partnerség támogatását.Nagyköveti kérdésekre reagálva Szijjártó Péter értelmetlennek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Bizottság a nemrég publikált bővítési menetrendjében 2025-öt szabta meg első lehetséges csatlakozási dátumként a nyugat-balkáni országoknak. Radikálisan fel kellene gyorsítani a folyamatot - nyomatékosította.Szintén kérdésekre felelve Tudor Ulianovschi közölte, hogy kiváló az együttműködés Moldova és Ukrajna között, de Oroszországgal is normális politikai-gazdasági kapcsolatokat szeretnének.