Szijjártó: felelőtlen az Európai Bíróság kvótaperben hozott döntése

, mert a döntés teljesen mértékben ellentétes az európai népek érdekeivel és az Európai Unió biztonságával.A miniszter az uniós védelmi és külügyminiszterek nem hivatalos tallini találkozóján újságíróknak azt mondta, hogyAz ítélet azt mondja ki, hogy a belügyminiszterek tanácsának kötelező kvótáról hozott döntése összhangban áll az európai előírásokkal – közölte.Ez azt jelenti, hogy- szögezte le, és hozzátette, az újabb jogi vita a kötelező betelepítési kvóta végrehajtásáról szól majd.Egy másik kérdésre válaszolva közölte, hogy az Európai Bíróság ítéleteit nem lehet figyelmen kívül hagyni, de meg kell érteni, hogy azok miről szólnak.A kormány mindig tiszteletben fogja tartani az európai rendelkezéseket, például a schengeni egyezményt, amely egyértelmű intézkedéseket tartalmaz arról, hogy miként kell megvédeni az EU külső határait - közölte Szijjártó Péter.Azt viszont soha nem fogja a kormány elfogadni, hogy rajta és a magyar embereken kívül bárki más döntsön arról, kit engednek be Magyarországra - szögezte le.

Annak ellenére, hogy az Európai Bíróság nem foglalkozhatna politikai érvekkel, politikailag motivált döntést hozott, amikor a kvótaperben elutasította Magyarország és Szlovákia keresetét - jelentette ki az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában.

Ugyanis azt a jól felépített, logikus, egymásra épülő jogi érvek sorozatát tartalmazó rendszert, amit a magyar és szlovák kereset is tartalmazott, a bíróság nem tudta cáfolni - közölte Kovács István.Ugyanakkor, amivel nehéz helyzetbe hozta az Európai Bizottságot (EB) - tette hozzá.Magyarázatképpen elmondta: az EB-nek most el kell dönteni, hogy az ideiglenes intézkedés hatályának lejárta ellenére bírósági szakba lépteti-e a kötelezettségszegési eljárást – mondta.A kutató szerint az EB annál is inkább nehéz helyzetbe került, mertVagyis ha kimondaná az EB, hogy a kvótáról hozott döntést szeptember 26. után is végre kell hajtani, nem Magyarországot és Szlovákiát hozná nehéz helyzetbe hanem a kvótapártiakat - fűzte hozzá.Arról is beszélt, hogyEz azt jelenti, hogy- mondta Kovács István.