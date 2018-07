Szijjártó: felsőoktatási megállapodást írtak alá Indiana állammal

A magyar kormány és Indiana állam közötti felsőoktatási megállapodást írtak alá, amelynek nyomán egy újabb amerikai egyetem indíthatja el képzési programját Budapesten - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon az MTI-nek.



A tárcavezető kifejtette: Magyarországnak kőkemény küzdelemben kell helytállnia a világgazdaság drámai változásai közepette, így az ország versenyképességét alapvetően határozza meg a felsőoktatás minősége, az, hogy milyen szakembereket tud képezni a magyar felsőoktatás.



Ezért Magyarországnak az az érdeke, hogy a magyar felsőoktatási intézmények világszínvonalat képviselő külföldi egyetemekkel építsenek ki együttműködést - mutatott rá.



Közölte: az Indiana államban működő Notre Dame Egyetem az Egyesült Államokban az egyik legkomolyabb presztízzsel rendelkező felsőoktatási intézmény, amely 176 éves történelemre tekint vissza, és a 2018-as világranglistán a 150. helyet foglalja el.



Szijjártó Péter felidézte: a Notre Dame Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között hosszú, két évtizedes múltra visszatekintő oktatási együttműködés van, amely korábban kisebb közös programok elindításáról, oktatócseréről szólt.



"Most azonban sikerült nyélbe ütni azt a megállapodást, amelynek értelmében a Notre Dame Egyetem világszínvonalú képzései közül hármat is elindít 2019 szeptemberétől Budapesten", így vegyészmérnöki, építőmérnöki és mechatronikai szakjai elindulnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel folytatott együttműködés keretében - magyarázta.



A külügyminiszter kitért rá: cserébe a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Szentszéknél akkreditált, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szakot indít Indianában.



Kiemelte: ahhoz, hogy az egyetemek együttműködése újabb szintre léphessen, és a Notre Dame Egyetem elindíthassa képzéseit Budapesten, az új felsőoktatási törvény értelmében államközi megállapodást kellett kötni, amelyet Eric Holcomb indianai kormányzóval aláírtak.



A tárcavezető úgy vélte, a megállapodás "önmagán túlmutató jelentőséggel rendelkezik", mivel ezzel az egész magyar felsőoktatási rendszer erősödik.



A világszínvonalú műszaki képzésekkel a magyar beruházási, befektetési környezet is megerősödik, hiszen a műszaki szakokról kikerülő hallgatókra mindig óriási a kereslet - mondta. Hozzáfűzte: továbbá a külföldi befektetői közösség számára jó ajánlólevél lesz, hogy a Notre Dame Egyetem műszaki képzéseket indít Budapesten.



Szijjártó Péter szerint mindettől az ország versenyképességének növekedése és a befektetői közösség Magyarországról alkotott véleményének további javulása várható.



Arról is beszélt, hogy "a magyar-indianai kapcsolatok fejlődése önmagáért beszél": tavaly 96 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom, több indianai vállalat is újabb magyarországi befektetéseket készít elő, a felsőoktatási együttműködéssel pedig három színvonalas képzést tudtak Budapestre hozni.



"Mindezt úgy, hogy ez az együttműködés csak a tavalyi esztendőben formalizálódott egy megállapodás aláírásával" - mondta a külügyminiszter.