Szijjártó: hazugság, hogy orosz megrendelés állna a magyar Ukrajna-politika mögött

Hazugság, hogy Magyarország orosz megrendelésre folytatná az Ukrajna-politikáját, a kormány lépései mögött egyedül az a szándék húzódik meg, hogy Kijev mielőbb visszavonja a Kárpátalján élő 150 ezres magyar kisebbség megszerzett jogait sértő törvényeket - jelentette ki Szijjártó Péter a NATO pénteki külügyminiszteri találkozójának szünetében."A lehető leghatározottabban visszautasítjuk és kikérjük magunknak azt a hazugsághadjáratot, melyet ukrán politikusok indítottak, miszerint Magyarország Ukrajna-politikájának valamifajta orosz determinációja lenne" - szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter a NATO brüsszeli székházában tartott sajtótájékoztatóján.Hozzátette, Magyarország több szolidaritást vár el a NATO részéről. Mint közölte, gyakorlatilag felmentést adnak az ukránoknak arra, hogy geopolitikai pozíciójuk miatt ne tegyenek eleget nemzetközi kötelezettségeiknek azzal, hogy bár kétszer is felrobbantják a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári irodáját, "senki egy szót nem szól". Ez elfogadhatatlan és felháborító - mondta Szijjártó, aki szerint jogos elvárás, hogy a szövetségesek kitartsanak egymás mellett."A NATO-Ukrajna csúcstalálkozó megrendezése kizárólag az ukránokon múlik, nem rajtunk" - hangoztatta.Jens Stoltenberg, a szervezet főtitkára a magyar vétó miatt elmaradt NATO-Ukrajna miniszteri találkozó ügyével kapcsolatban csütörtökön fontosnak nevezte, hogy Magyarország és Ukrajna mielőbb megállapodjon a vitás kérdésekről. Hozzátette, nagyköveti szinten össze tudták hívni a NATO-Ukrajna tanácskozásokat, de a szövetségen belül nagy támogatottsága lenne, hogy miniszteri szintű üléseket is tartsanak.Szijjártó arról is beszélt, hogy a katonai szervezetnek a keleti mellett a délről érkező kihívásokra is megfelelő válaszokat kell adnia, ugyanis az illegális bevándorlási hullámok veszélyeztetik az európai térség biztonságát és stabilitását.Kijelentette, a NATO-nak segítenie kell az Európai Uniónak a migrációs áramlások féken tartásában és megelőzésében, a magyar kormány szerint ezért a szövetségnek folytatnia kell a földközi-tengeri műveleteit.Szijjártó üdvözölte a kezdeményezést, hogy a NATO önálló kiképző missziót indít Irakban, és kiemelte, Magyarország ehhez kész hozzájárulni, az ország teljesíteni fogja szövetségesi kötelességeit. Rámutatott: 165 magyar katona jelenleg is a térségben állomásozik, a parlamenti mandátum pedig 200 főre vonatkozik.Végezetül azon véleményének is hangot adott, hogy miközben a NATO hozzárárul Afganisztán stabilitásának megteremtéséhez és fenntartásához, "legitim, jogos és szükséges" az az elvárás, hogy a dél-ázsiai ország "szűnjön meg kibocsátó országnak lenni az Európába irányuló migrációs folyamatok vonatkozásában".