Szijjártó: Magyarország és Ausztrália egyetért a migráció kérdésében

Magyarország és Ausztrália között teljes az egyetértés a migráció kérdésében, abban, hogy fontos egy ország szuverenitásának megőrzése, a biztonság fenntartása, a kiváltó okok kezelése és az erős határvédelem - mondta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, miután ausztrál kollégájával egyeztetett. Szijjártó Péter kiemelte: Ausztrália súlya egyre növekszik a világpolitikai és világgazdasági folyamatok alakulásában, ezért ez Európai Uniónak, Közép-Európának és Magyarországnak érdeke a minél szorosabb együttműködés vele.Közölte: a múlt héten beterjesztették az Országgyűlés elé az EU-Ausztrália keretmegállapodás ratifikációját, a választás után az új összetételű törvényhozásnak lesz lehetősége a ratifikálására, így Magyarország lehet a harmadik uniós tagállam, amely ezt megteszi.Szijjártó Péter kitért rá: jelenleg zajlanak az előkészületei a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésének. Magyarország határozottan támogatja, hogy mielőbb megkezdődjenek a tárgyalások. Magyarország gazdasága versenyképes, itt vannak az EU legalacsonyabb adói, a termelékenység szempontjából a vezető országok között van Európában, így - bár a nemzeti érzékenységeket figyelembe kell venni -, "összességben nincs félnivalónk" a tárgyalások megkezdésétől - magyarázta.Mint mondta, Magyarország és Ausztrália elkötelezett partnerek a terrorellenes küzdelemben, Irakban együtt harcolnak katonáik az Iszlám Állam terrorszervezet ellen, és ez a jövőben is így lesz.A külügyminiszter arról is beszélt, hogy tárgyaltak az ENSZ globális migrációs csomagjáról is. Magyarországnak elfogadhatatlan a csomag alapállítása, amely szerint a migráció jó és megállíthatatlan, ugyanis a migráció rossz, veszélyes és meg kell állítani - mutatott rá.Úgy vélte, bár Magyarország és Ausztrália földrajzi fekvése, történelme és társadalmi berendezkedése eltérő, az illegális migráció alapkérdéseinek megítélésben teljesen egybeesik az álláspontjuk. Magyarország sosem kritizálta az ausztrál modellt az illegális bevándorlással kapcsolatban - emlékeztetett. Hangsúlyozta: Magyarország szerint minden ország kormánya számára a nemzet biztonságának kell az elsődleges szempontnak lennie, és csak az ausztrálok dönthetik el, ki léphet be az országuk területére.Szijjártó Péter közölte: a két ország egyetért az embercsempészettel kapcsolatos célkitűzések tekintetében is, fel kell számolni az embercsempészetet. Ahogyan Ausztrália visszafordította az embercsempészek illegális bevándorlókat szállító hajóit, úgy ezt kellene tenni a Földközi-tengeren is - jelentette ki.A külügyminiszter továbbá elmondta: ésszerű, hogy Ausztrália külső helyszíneken dolgozza fel a menedékkérelmeket, az EU-nak is külső hotspotokon kellene ezt megtennie. Ésszerű az is, hogy Ausztrália harmadik országokban telepíti le az illegális bevándorlókat - vélte. Hozzátette: egyetértenek abban is, hogy minden országnak meg kell védenie a saját határát.Megjegyezte: néhány hete az ausztrál kereskedelmi miniszterrel egyeztettek a visegrádi országok tárcavezetői Budapesten, most pedig szintén visegrádi körben folytatják a tanácskozást az ausztrál külügyminiszterrel.Julie Bishop ausztrál külügyminiszter hangsúlyozta: Ausztrália nem akar kioktatni más országokat a migráció kezeléséről, de Ausztrália jó példa arra, hogy meg lehet őrizni a nyitottságot a menekültek előtt, ha rendezett, a kormány által meghatározott módon érkeznek.Kifejtette: Ausztrália szívesen megosztja a migrációval kapcsolatos tapasztalatait. Ausztrália a bevándorlók országa, a legsikeresebb multikulturális ország, a világ minden tájáról érkeztek ide emberek - mondta. Úgy vélte, szívesen fogadják a menekülteket, de ragaszkodnak az ország szuverenitásának fenntartásához a migrációs politika vonatkozásában.Julie Bishop kiemelte: szoros a kapcsolat Magyarország és Ausztrália között, ennek egyik alapja a nagy magyar diaszpóra Ausztráliában. Sok magyar érkezett 1956 után, és nagy mértékben hozzájárultak az ország fejlődéséhez - emlékeztetett.Az ausztrál tárcavezető a gazdasági kapcsolatokról elmondta: hatalmas lehetőségek kínálkoznak a kereskedelem és a beruházások tekintetében. Ausztrália a világ 13. legnagyobb gazdasága, folyamatos a növekedés, nyitott, exportorientált ország, amely szívesen együttműködik hasonló berendezkedésű gazdaságokkal - közölte.Megjegyezte: szívesen egyeztetnek a visegrádi országokkal is, mert a V4 fontos álláspontot képvisel az EU-n belül.ulie Bishop megköszönte Magyarországnak, hogy támogatja a szabadkereskedelmi megállapodás megkötését az EU-val, meglátása szerint az egyezményből minden fél sokat profitálhat.Kérdésre közölte: a Brexit tekintetében Ausztrália egyelőre kivárja, milyen megállapodásra jut az EU és Nagy-Britannia.